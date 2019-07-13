"Türkiye plastik cerrahide çok önemli bir noktada"

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Türkiye'deki plastik cerrahların çok büyük bir kısmı kendisini uluslararası düzeyde de kanıtladı. Plastik cerrahi konusunda gerek bilimsel araştırmalar gerek klinik uygulamalarla dünyada oldukça önemli bir noktadayız." dedi.

TPRECD Doğu Anadolu bölge toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen plastik cerrahların katılımıyla Van'da gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya 200 plastik cerrah katıldı.

Dünyada en sık yapılan estetik ameliyatı olan meme estetiğinin ele alındığı toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, bilimsel bir toplantı gerçekleştirmek amacıyla Van'da bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda, memenin estetik cerrahisi, meme büyütme, küçültme ve doğumsal anomaliler sonrası memesi gelişmeyen genç kadınların memelerinin tedavisiyle alakalı konuları tartıştıklarını anlatan Ayhan, kadınların kanser nedeniyle kaybettikleri memelerinin yerine yenisinin yapılmasıyla ilgili bilgilerin de aktarıldığını ifade etti.