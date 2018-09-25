Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümü

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin 1990'dan itibaren hızla geliştiğini kaydeden Ertaş, Romanya'nın demokrasiye geçişinin ardından Ankara ve Bükreş'in önce yakın birer müttefik ve ticari ortak haline geldiğini belirtti.

Büyükelçi Ertaş, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yılı etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Türkiye ve Romanya arasındaki yakın dönem ikili ilişkilere ve Türk dış politikası hakkında bilgi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bükreş Büyükelçiliği, Cluj Türkoloji Enstitüsü, Babeş-Bolyai Üniversitesi ve Levant Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen konferansa, eski Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Romanya Akademi Başkanı Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Ertaş, iki ülkenin 2011 aralık ayında en üst seviyede kayda alınan bir belgeyle stratejik ortak olduklarını ifade etti.

Romanya ile Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu ifade eden Ertaş, “Romanya ile ortak tarihimizin yaşayan unsurları konumundaki Türk-Tatar soydaşlarımız ülkelerimiz arasında sağlam ve kalıcı bir dostluk köprüsüdür." diye konuştu.

TİKA Romanya Koordinatörü Biçer ise Türkiye - Romanya arasında her alanda ilerleyen yakın ilişkilerin, akademik ve bilimsel işbirliği alanları dahil somut projelerle güçlendiğini belirtti.

Biçer, TİKA’nın Romanya’da gerçekleştirdiği 100’den fazla proje ile iki ülke arasındaki iyi ilişkilere olumlu katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

