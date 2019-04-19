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Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazarda iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere, teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine, turizmden enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik" - "Bugün yaklaşık 15 bin Türk iş adamının Romanya’da yatırımı var ve yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırıma tekabül ediyor"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imzalanan Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasına ilişkin, "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere, teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine, turizmden enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik." dedi.

Pekcan, "Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı Forumu" kapsamında Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile birlikte JETCO anlaşmasını imzaladı.

"Bugün burada JETCO’nun birinci dönem toplantısını gerçekleştirdik ve birinci dönem anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz." diyen Pekcan, "İnşallah ikinci dönem toplantısını da seneye Romanya’da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 29 Mart'ta Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan dörtlü zirvesi kapsamında onur konuğu olarak Romanya’yı ziyaret ettiğini anımsatan Pekcan, Oktay'ın Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aynı zamanda Türkiye Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Başkanı olduğunu hatırlatan Pekcan, bu sene içinde KEK Anlaşması'nı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gerçekleştireceğini aktardı.

Tek başına karşılıklı ziyaretlerin sıklığının bile iki ülkenin birbirleri ile olan ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerine ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini anlatan Pekcan, "Biz her iki bakan olarak buna çok önem veriyoruz ve bu ticaretin ve yatırımların artması yönünde katkılarımızı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz." dedi.

- "İş dünyasının beklentilerine, önerilerine de çok önem veriyoruz"

Pekcan, JETCO'ya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere, teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine, turizmden enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik.

Bu doğrultuda da iş forumunun bundan böyle de düzenli aralıklarla yapılmasına çok önem veriyoruz. JETCO toplantılarına da iş dünyasının geniş katılımını görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Aldığımız kararla da iş dünyasının beklentilerine, önerilerine de çok önem veriyoruz."

- "Yoğun ticari ekonomik ziyaretlerimiz gerçekleşmektedir"

Romanya'nın Türkiye'nin Balkanlar'da en yüksek ticaret hacmine ulaştığı ülke olduğunu hatırlatan Pekcan, iki ülke arasında 10 milyar dolar iş hacmine ulaşma hedefinin bulunduğunu söyledi. Pekcan şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları bugünkü mevcudun birkaç katına çıkarmayı bekliyoruz. Bugün yaklaşık 15 bin Türk iş adamının Romanya’da yatırımı var ve yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırıma tekabül ediyor. Biz de Romanyalı vatandaşları Türkiye’ye, Orta Doğu’ya, Kafkaslar'a ve Afrika’ya ihracat üssü olarak görerek burada yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Bizim iş dünyamız da Romanya’daki yatırımlarını artırmaya zaten isteklidir. İki ülkenin birbirine verdiği önemi karşılıklı yaptığımız ziyaretler de apaçık göstermektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da oldukça yoğun ticari, ekonomik ziyaretlerimiz gerçekleşmektedir."

Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Bakanı Stefan Radu Oprea da iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve iş birliğini artırmak için yeni bir döneme girildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
JETCO Ruhsar Pekcan Türkiye - Romanya

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