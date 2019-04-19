Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imzalanan Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasına ilişkin, "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere, teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine, turizmden enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik." dedi. Pekcan, "Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı Forumu" kapsamında Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile birlikte JETCO anlaşmasını imzaladı. "Bugün burada JETCO’nun birinci dönem toplantısını gerçekleştirdik ve birinci dönem anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz." diyen Pekcan, "İnşallah ikinci dönem toplantısını da seneye Romanya’da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. - "Yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 29 Mart'ta Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan dörtlü zirvesi kapsamında onur konuğu olarak Romanya’yı ziyaret ettiğini anımsatan Pekcan, Oktay'ın Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Fakültede mahsur kalan kerkenezi profesör kurtardı Şenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aynı zamanda Türkiye Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Başkanı olduğunu hatırlatan Pekcan, bu sene içinde KEK Anlaşması'nı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gerçekleştireceğini aktardı. Tek başına karşılıklı ziyaretlerin sıklığının bile iki ülkenin birbirleri ile olan ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerine ne kadar önem verdiklerini gösterdiğini anlatan Pekcan, "Biz her iki bakan olarak buna çok önem veriyoruz ve bu ticaretin ve yatırımların artması yönünde katkılarımızı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz." dedi. - "İş dünyasının beklentilerine, önerilerine de çok önem veriyoruz" Pekcan, JETCO'ya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere, teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine, turizmden enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik.