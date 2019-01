Türkiye sevdalısı gurbetçi papağanın şaşırtan repertuvarı

İki yaşındaki sultan papağanı Niko’nun ezbere bildiği şarkılar dinleyenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyanın yeni gözdesi olan gurbetçi papağan ‘Ölürüm Türkiyem’ türküsü ve ’Ceddin deden’ marşını ezbere biliyor.

Hollanda’da yaşayan Çorumlu Ayhan Özkader, özlediği memleketinin türkü ve marşlarını çok sevdiği papağanına öğretti. O da çok geçmeden ‘Ölürüm Türkiyem’ türküsünü ıslık çalarak söylemeye başladı. Hem cam kenarından manzarayı seyredip hem de türkü ve marşların melodilerini ıslık çalan Niko, ezbere bildiği şarkılar ve repertuvarıyla ilgi çekiyor.

Sevimli halleriyle dikkat çeken papağanın yetenekleri bununla da sınırlı değil. Papağan, Çanakkale Türküsü’nü ve Mehter Marşı’nı da ezbere biliyor.

"Her şeyi beraber yapmak istiyor"

1 aylıkken Niko’yu eğitmeye başlayan sahibi gurbetçi Ayhan Özkader, Niko’nun aileden biri olduğunu söyledi. Sevgi ile besledikleri kuşlarından iyi bir karşılık aldıklarını ifade eden Özkader, "Aileden birisi gibi. Bize 1 aylıkken geldi. 3 aylıkken ayağı kırıldı. Ona çok güzel sevgi verdik ve bunun karşılığını da almaya başladık. Bir yere bırakıp gidemiyoruz çünkü sürekli ismimizi söylüyor. "Nisa gel" diyor. Bir yere giderken boynunu büküyor. O yüzden onu da götürüyoruz. Çok güzel bir kuş, her şeyi söylüyor her şeyi beraber yapmak istiyor. Bazıları "İsmini niye Niko koydular" diyor. Çünkü Hollanda kuşu. Biz de kolay olsun diye Niko koyduk" dedi.



