Türkiye-Seyşeller Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEIK) 9-13 Nisan'da Seyşeller'de düzenlediği Türkiye-Seyşeller İş Konseyi'ne katıldı, Seyşeller Cumhurbaşkanı Danny Faure ile bir araya geldi.

TBMM Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erim, DEİK'in düzenlediği Türkiye-Seyşeller İş Konseyi'ne iştirak etti.

Açıklamaya göre Erim, Seyşeller'de Cumhurbaşkanı Danny Faure ve Seyşeller Meclis Başkan Vekili Ahmed Afif ile görüştü. Erim, görüşmelerde iki ülkenin iş birliği yaptığı konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bülent Erim, Danny Faure ile yaptığı görüşmede, son dönemde belirli bir ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin yine de potansiyelin altında seyrettiğini, Seyşeller'in turizm altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulabileceğini aktardı, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının bir an önce müzakere edilmesi konusundaki değerlendirmelerini dile getirdi.

