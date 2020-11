Türkiye Somali'nin IMF borcunu neden ödedi, Afrika politikası açısından ne anlama geliyor?

SDR (Özel Çekme Hakkı - Special Drawing Right), IMF tarafından üye ülkelerin resmi rezervlerini desteklemek için 1969'da kurulan uluslararası bir rezerv para birimi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 2008 yılında üyelik için yürüttüğü çalışmalarda her fırsatta Afrika ülkelerine yapılan yardımları, açılan büyükelçilikleri ve ayrılan milyonlarca dolarlık kaynakları hatırlatarak Türkiye'nin Afrika ülkelerinin oylarına talip olduğunu söylemişti.

Başkentteki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın da işletmesi 2013'ten bu yana Türk şirketi Favori LLC'de.

Kasım ayı başında da Galmudug vilayetindeki Hobyo limanının işletmesi, Türk, İngiliz ve Somalili şirketlerden oluşan konsorsiyuma verildi. Bu şirketler Crom LTD, Hobyo Investment LTD ve Indian Ocean Holding LTD.

Anlaşmayı Somali'nin limanlardan sorumlu bakanı Abdisabir Shurie Twitter hesabından duyurdu.

Türkiye karşılığında ne alacak?

Türkiye'nin, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarıyla Somali'den başlayıp Afrika geneline yardım yapması, ticari bağları kuvvetlendirmesini 'dış politikasının uzantısı' olarak gören araştırmacı Çalışkan, Ankara'nın stratejisini şöyle anlatıyor:

"Türkiye'nin bölgede güç politikası var. Birincisi Türkiye'nin uluslararası arenadaki aktifliğini artırmak. İkincisi, ihracata dayalı bir pazar arama çalışması ve bir de Afrika'da siyasi aktör olmak. Bu, uluslararası arenada Türkiye'nin varlığını artırmakla doğru orantılı. Çünkü Türkiye, kültürel olarak da siyasi olarak da Afrika'yı kendi geçmişinin bir parçası olarak görüyor."