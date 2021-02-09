Türkiye sularında 24 çeşit balık paraziti tespit edildi: Çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar

Levrek, lüfer, somon gibi hem yüzeyde hem dip balıklarında görülen ve halk arasında balık biti olarak adlandırılan parazit türleri balıkların deri, solungaç ve dillerine yapışarak deniz canlılarının hem beslenmesi hem de gelişmesine engel oluyor. Özellikle kafes balıkçılığında ölümlere neden olan bu parazitler hem av ekonomisini hem de popülasyonu olumsuz etkiliyor.

Türk karasularında 24 parazit türünün tespit edildiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazit türlerinin karides ve yengeçlerle akraba olduğunu belirtti. Parazit türlerinin her birinin farklı şekilde beslendiğini söyleyen Doç. Dr. Özak, bir türün levreği tercih ederken başka bir türün lüfer balığını tercih ettiğini aktardı.

‘BAZI TÜRLER KANLA, BAZI TÜRLER İSE BALIK KASLARIYLA BESLENİYOR’

Parazitlerin larva evresinde su içinde serbest dolaştığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Balıklar solunum için ağızlarına suyu aldıklarında bu larvaları da ağızlarına almış oluyorlar. Bir başka yolları ise bu parazitler ışığa çok duyarlı oldukları için üstlerinden bir balık geçtiğinde zıplayarak balığa tutunabiliyorlar. Tutunma organelleriyle tutunduktan sonra balıkların deri altı ve dillerindeki kanla besleniyorlar. Bazı türler ise balıkların kas dokularına kadar inebiliyor" dedi.