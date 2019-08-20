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'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

20.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

İngiliz gazeteleri, Suriye'de bir Türk konvoyuna dün düzenlenen hava saldırısına sayfalarında geniş yer verdi.

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

Guardian gazetesi, "Ankara, Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısını Esad güçlerinin düzenlediğini iddia ediyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin dün Suriye'ye önemli sayıda tank ve asker gönderdiğini yazdı.

Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov imzalı haberde, Türkiye'nin Suriye'ye tank ve asker göndermesi, "Han Şeyhun kasabasındaki birlikleri güçlendirme çabası" olarak yorumlandı.

Haberde, "Türkiye'nin Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşa askeri olarak hiç bu kadar müdahil olmadığı" belirtildi.

Guardian'daki haberden bazı satırlar şöyle:

"Son haftalara kadar, İdlib'de Nisan ayında Rusya öncülüğünde başlatılan operasyonda fazla ilerleme sağlanmadı. Vilayetin güneyinde, cihatçı fraksiyonları da kapsayan muhalif gruplar, tüm hava saldırılarına karşın direnerek mevzilerini korudu.

"Ancak son haftalarda momentum değişti. Karada Suriye rejimi üstünlüğü ele geçirdi. Rus jetleri de bombardımanlarını artırdı, kasabaları ve köyleri yok etti."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Paris'te yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun İdlib'deki askeri operasyonunu desteklediklerini söylemişti. Guardian'a göre gerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gerekse de Putin için İdlib'i geri almak, birincil hedef.

Gazetedeki haber de şu satırlar da yer aldı:

"Türkiye'nin müdahalesi, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşen ve biteceğine dair işaret olmayan halihazırda çetrefilli bir soruna yeni bir boyut ekliyor. Ankara artık Esad karşıtı muhalefeti güçlü bir şekilde desteklemiyor, Suriye'de soruna müdahil olmayı tamamen kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyor. İdlib'in askeri operasyon sonucu düşmesine izin vermemekte de ısrarlı. Zira bu on binlerce mültecinin sınırlarında olması demek.

"Üst düzey bir Türk yetkili, 'Bizim de çıkarlarımız var. Ortaya çıkacak sonuçta bizim çıkarlarımız var. O nedenle bu sonucu şekilendirmeye devam edeceğiz' dedi."

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye'de Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıklamış, ABD de saldırıyı kınamıştı.

'ŞAM, DOĞRUDAN TÜRK ASKERLERİNİ HEDEF ALDI'

İngiliz Daily Telegraph ve Times gazeteleri de bugün saldırıyla ilgili haberlere sayfalarında yer verdi.

Daily Telegraph, "Esad'ın savaş uçakları Türk konvoyuna saldırdı" başlıklı haberinde, Şam'ın nadir görülen bir şekilde Suriye'deki Türk askerlerini doğrudan hedef aldığını yazdı.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Raf Sanchez'e göre ise saldırıda ölenlerin ve yaralananların Türk askerleri mi yoksa Suriyeli muhalifler mi olduğu belli değil.

Times: Ankara, Esad yerine Moskova'dan bahsederek gözüpek bir adım attı
Times'taki Hannah Lucinda Smith imzalı habeirn başlığı ise "Türk askeri konvoyu Suriye'de vuruldu".

Haberde saldırıyı Suriye'nin de Rusya'nın da düzenlemiş olabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla ilgili olarak ise "Ankara, Esad yerine Moskova'dan bahsederek gözüpek bir adım attı" yorumu yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
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