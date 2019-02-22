Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli rolü olacağını belirterek, "Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanlara daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 66'ıncısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat" ana temasıyla düzenlenen buluşmada, işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları, tasarruf sağlayacak teknolojiler ve verimlilik konuları ele alındı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve e-ticaret eğitimlerinin 81 ilde devam eden büyük bir program olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanındaki odaların bu dönüşüme destek verdiğini söyledi.

Dünyada e-ticaret hacminin 2,8 trilyon dolara yaklaştığının tahmin edildiğini dile getiren Çetin, "Bu hacmin yaklaşık dörtte biri de e-ihracat şeklindedir, yani uluslararası satıştır. Yakın bir zamanda küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacaktır." dedi.