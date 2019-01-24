"Türkiye tüm mazlumların yegane umududur"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm mazlumların yegane umududur. Başta Doğu Türkistan olmak üzere nerede mazlum varsa Türkiye'yi umut olarak görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu umudun merkezindedir." dedi.

Tümtürk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tavşanlı Şubesince Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen konferansta, Türk milletinin soydaşları, dindaşları olan Uygur Türklerinin, tarihte görünmeyen bir zulümle topyekûn yok edilmeyle karşı karşıya olduğu bir dönemi yaşadığını, insanlık tarihinin böyle bir zulüm, soykırım ve vahşeti hiç yaşamadığını söyledi.

Dünyanın bu zulme sessiz kaldığını belirten Tümtürk, şöyle konuştu:

"Bugün Doğu Türkistan'a yönelik insanlığın kör, sağır ve dilsiz olduğu, adeta üç maymunu oynadığı, medyanın da yaşanan vahşeti görmezden geldiği bir dönemde tek çaremiz şehir şehir, ilçe ilçe gezerek derdimize ortak aramak. Bugün açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Müslüman Türk adeta cehennem hayatı yaşıyor. Bu açık hava hapishanesinin içerisinde Birleşmiş Milletler raporlarına göre bir milyon, bizim aldığımız bilgilere göre en az 3 ile 5 milyon arası Müslüman Türk, Çin zindanlarında fikri ıslahat ve ideolojik arındırma adı altında soykırıma tabi tutuluyor."