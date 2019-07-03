Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu bakan yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerini temsilen her 3 yılda bir aralarında sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege Bölgesi'nden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bir üye ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak ancak tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulacak.

Teklifle, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkan ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve sektörün hizmet kalitesinin arttırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı, Ajansın Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.

Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak.

Ajansın yürütme organı İcra Kurulu olacak. İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek.

Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak olan Ajans, turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmaları yapacak.

Ajans turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin arttırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütecek.

Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen ve faaliyetlerine giren alanlarda yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütecek Ajans, yalnızca turizm yatırımlarını yapmak amacıyla kurulan şirketlere İcra Kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlayacak. Bu kapsamda desteklenecek yatırımlara ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.