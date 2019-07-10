Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bu yıl 187 milyon lira olan ülke tanıtım bütçesinin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar liraya yükseleceğini belirterek, "Bu bütçe kapsamında Türkiye'nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayarak turist sayısına ve turizm gelirine doğrudan olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde söz alan milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Ajansın bu haliyle turizm sektörünün adeta haraca bağlanacağını" savundu. Teklife göre, Ajansın Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay denetimine tabi olmayacağını anlatan Oral, ekonomik kriz ortamında işletmecilerin kar edip etmediğine bakılmaksızın cirolarından yüzde 1 pay alınmasının doğru olmayacağını vurguladı. Oral, "Bir turizm şirketi sahibi olan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız 'Benim de turizm şirketim var ve sektörü en iyi ben bilirim' mantığıyla hareket etmiş ve bu ajansı, temsilcilerin yoluna Deli Dumrul gibi dikmiştir. 'Sayın Kültür ve Turizm Bakanı' diyorum çünkü her zaman olduğu gibi bu kanun teklifi de Bakanlıkça hazırlanmış ve teklif sahibi AK Parti'li arkadaşlarımıza gönderilmiştir, onlar da imzalarını atıp bizim önümüze getirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin TBMM'ye verdiği değer budur." ifadelerini kullandı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ajans kurulmasını desteklediklerini ancak şirketlerden alınacak ciro oranının düşürülmesi ve bu yıla ilişkin tahsilatın daha sonraki dönemde yapılması gerektiğini söyledi. Seçim bölgesinde turizme yönelik sorunları sıralayan Şimşek, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığının Mersin'e yönelik turizm yatırımlarını bir an önce hayata geçirmesini istedi. - "Bu vergi değil, gasptır" HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, görüşülmekte olan kanun teklifini "ucube" olarak nitelendirerek, düzenlemenin hazırlanması sırasında sektör ve yerel yönetimlerin görüşlerinin alınmadığını öne sürdü. Özsoy, "Teklifle turizm işletmelerinin cirolarının yüzde 1'ine el konulacak. 'Vergi' denildi. Bu vergi değil, gasptır, haraçtır." diye konuştu. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yasa teklifinin 9 saat ihtisas komisyonunda tartışıldığını "ancak eleştiriler dikkate alınmadan, virgülü bile değişmeden Genel Kurula taşındığını" öne sürdü. Yıldız, "Turizmde hedefi 35 milyar dolarsa, bunun yüzde 1'i 350 milyon dolar eder. Sayıştay denetimi yok, Kamu İhale Kanunu uygulanmıyor. Ne yapacaksınız bu parayı?" sözlerini sarf etti.

Bu ajansın turizmciye katkı sunmayacağını savunan Yıldız, "Hazinede para bitti. Bu tutar, Hazinenin kasasına geçirilmek için Ajans kuruluyor." görüşünü bildirdi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk Havayolları'nın (THY) yeni uçağına şehit Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'nın ismini verdiğini ve Bülbül'ün mezarı başında anma programı düzenlediğini anımsattı. Bu programa sadece iktidar partisi mensuplarının katıldığını anlatan Örs, THY yönetimine, söz konusu etkinliğe Trabzon milletvekili olarak neden davet edilmediğini sordu. - "Gelirlerinin en az yüzde 70'i Türkiye'nin tanıtımına" AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türkiye'nin bu yıl ziyaretçi sayısını 54,1 milyon kişiye, turizm gelirini ise 35 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, 11. Kalkınma Planı doğrultusuna 2023 yılı için öngörülen 70 milyar dolarlık turizm hedefine ulaşmak için Türkiye'nin tanıtımına yönelik çalışmaların önemine işaret etti. Turizm ajansı kurarak turizm gelirlerini artıran ülkelerden örnekler veren İskenderoğlu, turizm ajanslarının ülkelerin ziyaretçi sayılarını ve turizm gelirlerini önemli ölçüde artırdıklarına dikkati çekti.