Türkiye turu yapan Fransız turist çift Konya'da saldırıya uğradı! 2 kişi tutuklandı

Olay, perşembe günü Emirgazi ilçesinde meydana geldi. Bisikletle seyahate çıkan Fransız avukat Camila M. ve sevgilisi mühendis Quantu S., bir süre önce Türkiye’ye geldi. Çift, Kapadokya’ya gitmeden önce Karapınar ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bir aile tarafından misafir edildi.

ÇADIRLARINDA SALDIRIYA UĞRADILAR

Sabah bisikletleriyle ilçeyi gezen Camila M. ve Quantu S., daha sonra Kapadokya’ya gitmek üzere yola çıktı. Akşam saatlerinde Emirgazi sınırlarına ulaşan çift, karanlıkta yolculuğun tehlikeli olabileceği düşüncesiyle ilçeye 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi yanına çadır kurdu.

Dinlenmeye çekilen turistlere iddiaya göre biri alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi saldırdı. Turistleri darbedip, Camila M.’yi taciz eden şüpheliler, kamp malzemelerini gasbederek kaçtı. Fransız turistler, koşarak Emirgazi Jandarma Komutanlığı’na gidip, şikayetçi oldu.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler E.P. ve T.Y.’yi sabaha karşı evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



Fransız çiftin ise Türkiye turlarını yarıda bırakıp Gürcistan'a geçtikleri öğrenildi. (DHA)

