HABER

Türkiye Uluslararası Şeker Örgütü’nün yönetim kuruluna seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:36 | Son Güncelleme

Uluslararası Şeker Örgütü’nün (ISO) 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen 56’ncı Konsey Toplantısında, Türkiye “ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine” seçildi.Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ ve beraberindeki Şeker Dairesi Başkanlığı’ndaki heyet katıldı.

Uluslararası Şeker Örgütü’nün (ISO) 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen 56’ncı Konsey Toplantısında, Türkiye “ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine” seçildi.
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ ve beraberindeki Şeker Dairesi Başkanlığı’ndaki heyet katıldı. Ayrıca ISO Programında yer alan Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği İstişare Toplantısına ve ISO Seminerine, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ve Pankobirlik

Yönetiminden de katılım sağlandı.
Şeker Konseyi toplantılarında, dünyada şeker piyasasında meydana gelen önemli gelişmelere ilişkin olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Programın son günü yapılan 56’ncı Konsey Toplantısında ISO Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde ise Türkiye “ISO Yönetim Kurulu Üyeliğine” seçildi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi TUNÇ Başkanlığındaki heyetin ve Londra Büyükelçiliğinin başarılı girişimleri ile sağlanan bu uluslararası temsiliyet, Türkiye’nin şeker sektörü açısından önem arz ediyor.

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Hayvan ve çiçekler kabağa sığdıHayvan ve çiçekler kabağa sığdı
Can ve mal güvenliği için kış lastiği taktırın uyarısıCan ve mal güvenliği için kış lastiği taktırın uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.