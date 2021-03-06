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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine önerdiği ismi açıkladı

06.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine önerdiği ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzay programını açıklamasının ardından en çok konuşulan konulardan biri 'astronot' kelimesi yerine yerli bir isim bulunması oldu. 'Astronot' yerine bugüne kadar bir çok isim önerisi sunuldu. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da isim arayışına kendi önerisini sundu. Yıldırım'ın isim önerisi 'Fezagir' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını açıkladı. Uzaya bir astronot gönderme hedefinin de olduğunu açıklayan Erdoğan, ABD'lilerin astronot, Rusların kozmonot isimleri yerine Türkçe bir isim bulunması gerektiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.

YILDIRIM'IN ÖNERİSİ FEZAGİR

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astronot ve kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir isim bulunması çağrısı ardından kendi önerisini açıkladı. Yıldırım'ın isim önerisi 'Fezagir' oldu.

BAHÇELİ'DEN 'CACABEY' ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çeken, Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptıran, yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan "Cacabey"i önermişti.

TDK GELEN ÖNERİLERİ LİSTELEDİ

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Gürer Gülsevin, 'astronot' ismi yerine kendilerine gelen önerileri açıklamıştı. Gülsevin, "Gökmen, gökalp, gökderi, yani gök kelimesi ile başlayan, devam eden kelimeler çoğunlukta" dedi. En fazla ise 'göktürk' kelimesi öne çıktı.

Gülsevin, kuruma gelen isim önerilerini şöyle açıklamıştı:

"Cacabey, göksu, göksü, gökreis, göktürk, gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, gökmen, uzay insanı, Alpaslan, Fatih, akıncı."

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