Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine önerdiği ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay programını açıkladı. Uzaya bir astronot gönderme hedefinin de olduğunu açıklayan Erdoğan, ABD'lilerin astronot, Rusların kozmonot isimleri yerine Türkçe bir isim bulunması gerektiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.

YILDIRIM'IN ÖNERİSİ FEZAGİR

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astronot ve kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir isim bulunması çağrısı ardından kendi önerisini açıkladı. Yıldırım'ın isim önerisi 'Fezagir' oldu.

BAHÇELİ'DEN 'CACABEY' ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çeken, Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptıran, yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan "Cacabey"i önermişti.