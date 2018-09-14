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"Türkiye ve Pakistan ikili ilişkilerinin her evresinde vefalı bir dosttur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi: - "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kureşi, iki ülke ilişkilerinin din, kültür, ortak değerler, güven ve iş birliğine dayalı olduğunu söyledi.

İlişkilerin sadece hükümetler arasında değil halklar arasında da derin kökleri olduğunu belirten Kureşi, "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kureşi, yapılan görüşmelerde ikili anlaşmaların yenilenmesi, askeri, stratejik, siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğunu söyleyerek, "Bugünkü görüşmemizin en önemli konularından biri de Keşmir sorunuydu. Bu sene Birleşmiş Milletler'in (BM) Keşmir konusunda düzenleyeceği toplantıya Türkiye'nin de katılacağını öğrendim. Türkiye inşallah bu toplantıda bizim görüşümüzü paylaşacaktır." diye konuştu.

BM'nin, Hindistan'ın, Müslümanlara yaptığı zulümden haberdar olduğunu söyleyen Kureşi, "Türkiye de bizden yana olunca bu iş çözülecektir." dedi.

Kureşi, Hollanda'da düzenlenmesi planlanan ancak gelen tepkiler üzerine iptal edilen Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasına da değinerek, "Her konuda bize destek oldukları gibi, Peygamberimiz aleyhine yapılan karikatür yarışmasında bizim görüşümüzü paylaşıp ses çıkardığı için (Türkiye'ye) teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının da daha sağlam bir şekilde ilerlemesi için görüş alışverişi yaptıklarına belirten Kureşi, ek olarak çalışma gruplarının toplanmasının da görüşüldüğünü söyledi.

Kureşi, iki ülke arasında genç diplomatların değiş tokuşu konusunda da konuştuklarını sözlerine ekledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kureşi, "İki ülke de seçimden halkın desteğini alarak çıktı. İki ülke ilişkilerinin de geliştirilebileceği sağlamlaştırılmış bir siyasi ortam var." dedi.

İki ülke ticaretinin geliştirilmesi için görüş alışverişi yapıldığını söyleyen Kureşi, "Birbirimize ikili ilişkilerimizi geliştirecek seviyede inancımız ve güvenimiz var. Hükümetimiz bu ilişkileri daha da derine götürmek istiyor." diye konuştu.

Kureşi, Pakistan ve Türkiye ilişkilerinin geleceğini değerlendirerek, "İlişkilerimiz tamamen güven, hassasiyet ve anlayış üzerine kurulu. İki ülke de terörle başarılı bir mücadele içinde. Bölgesel istikrar konusunda gelişen bir rolü olan Türkiye ve Pakistan bu mücadeleyi önemsiyor. Bunun yanında Afganistan-Pakistan-Türkiye arası üçlü görüşmeler de yapıyoruz. Ülkelerimiz ekonomik manada bölgeleri de birbirine bağlayacak konumda yer alıyor. Bu yönlerimizi avantaja çevirmek istiyoruz." dedi.

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