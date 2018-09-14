"Türkiye ve Pakistan ikili ilişkilerinin her evresinde vefalı bir dosttur"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kureşi, iki ülke ilişkilerinin din, kültür, ortak değerler, güven ve iş birliğine dayalı olduğunu söyledi.

İlişkilerin sadece hükümetler arasında değil halklar arasında da derin kökleri olduğunu belirten Kureşi, "Türkiye ve Pakistan, ikili ilişkilerinin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olduğunu ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kureşi, yapılan görüşmelerde ikili anlaşmaların yenilenmesi, askeri, stratejik, siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğunu söyleyerek, "Bugünkü görüşmemizin en önemli konularından biri de Keşmir sorunuydu. Bu sene Birleşmiş Milletler'in (BM) Keşmir konusunda düzenleyeceği toplantıya Türkiye'nin de katılacağını öğrendim. Türkiye inşallah bu toplantıda bizim görüşümüzü paylaşacaktır." diye konuştu.