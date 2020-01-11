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  4. Türkiye Yazarlar Birliğinden "Mehmet Akif İnan" paneli

Türkiye Yazarlar Birliğinden "Mehmet Akif İnan" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 20. yılında düzenlenen panelle anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) panel düzenlendi.

Eğitimci, şair ve yazar İnan'ı anmak amacıyla TYB'de düzenlenen panelde konuşan şair, yazar Faruk Uysal, İnan'ın, eserlerinde modern, gelenek, doğu ve batı kavramlarını sıkça kullandığını söyledi.

Akif İnan'ın fikirlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Uysal, "İnsanların idrakiyle paralel olarak her şey değişiyor. Belki burada Akif İnan'ı, Mehmet Akif Ersoy ile birleştirmemiz gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy'u yeniden anlamaya çalışmamız gerekiyor. İşte o zaman belki Akif İnan'ı da anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Akif İnan'ı olduğu yerde kabul etmemiz, yeniden yorumlamamız lazım." diyen Uysal, İnan'ın medeniyet, modern, gelenek ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşlerinin yorumlanması gerektiğini kaydetti.

İnan için Hece dergisinde özel sayı çıkardıklarını anlatan Uysal, bunun İnan ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan da İnan hakkında bilgi verdi.

Panelde, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Hıdır Yıldırım da "Akif İnan ve Sendikacılık" başlıklı sunum yaptı.

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