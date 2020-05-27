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  4. Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda kullanıcı paylaştıkları görsellerle birlikte Türkiye'ye göktaşı düştüğünü iddia ettiler. Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli illerinden paylaşılan mesajlarda Türkiye'ye göktaşı düştüğü iddia edildi. Muş, Trabzon, Adıyaman, Elazığ, Sivas, Erzincan ve Batman'dan çok sayıda vatandaş, görüntülerle birlikte göktaşı düştüğünü iddia ettiler.

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Türkiye'ye göktaşı düşüp düşmediğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Erzurum’da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

HAVA ANİDEN AYDINLANDI

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS'TA GÖKTAŞI NÖBETİ

Sivas’ta bir çok noktadan yapılan “göktaşı düştü” şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme başlattı.

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.

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