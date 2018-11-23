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"Türkiye yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla, misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle, ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur"

"Türkiye yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla, misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle, ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur." dedi.

Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin 2023 Projeksiyonları” konulu söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte birileri tarafından emir alan ve yönetilen ülke haline getirildiğini belirtti.

Gelinen süreçte durumun tersine döndüğünü anlatan Gül, "Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla, misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle, ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Gül, şunları kaydetti:

"Sizler artık şunu düşünmelisiniz, 'Gaziantep Üniversitesinden mezun olup üreten, ülkeye değer katan, ülkeyi yönetecek, ülkeyi daha ileriye taşıyan bir birey olmak için neler yapmalıyım'. Sizlerden tek isteğimiz bu. Devlet ve hükümet olarak sizlere, üniversitelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Büyük fotoğrafı görerek Türkiye'nin emin ellerde olduğunu bilin."

Program, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye’nin 2023 Projeksiyonları” konulu söyleşisi ile devam etti.

Bakanlar Gül ve Albayrak Gaziantep'te

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Berat Albayrak Gaziantep söyleşi

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