Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlendirme davasında sıcak gelişme! Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 6 yaşında evlendirilen H.K.G.’nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

14 YAŞINDAYKEN 21 YAŞINDA GÖSTERİLMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(DHA)

