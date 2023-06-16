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Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlendirme davasında sıcak gelişme! Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

16.06.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiası Türkiye gündemini sarsmıştı. Günlerce konuşulan 6 yaşında evlendirilme davasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. H.K.G.’nin 2012 yılında 14 yaşındayken, hastaneden 21 yaşında olduğuna dair ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu verilmesi ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlendirme davasında sıcak gelişme! Sahte yaş tespit raporuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 6 yaşında evlendirilen H.K.G.’nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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14 YAŞINDAYKEN 21 YAŞINDA GÖSTERİLMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

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4 KİŞİYE GÖZALTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan ‘sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(DHA)

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