Türkiye'yi terk eden Erdem Baş 500 dolar peşinatla aldığı arabayı gösterdi! "Türkiye fiyatı..."

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" dizilerinde rol alan Erdem Baş, yerleştiği ABD'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Türkiye'Yi terk eden oyuncu son olarak Atlanta'da oyunculuk ve yaratıcı drama okulu açtı. Türkiye'deki fiyatlara dair yorumlarıyla sık sık eleştiri alan oyuncu ikinci el pazarından fiyat araştırma paylaşımı yaptı.

Mağazadaki lüks araçların model, kilometre ve fiyat bilgilerini paylaşan Baş, Türkiye'deki fiyatlarla kıyas yaptı.

"ULAŞILABİLİR FİYATLAR" DİYEREK ANLATTI

"Türkiye’de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor" diyen Erdem Baş açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçekten ulaşılabilir fiyatlar… Türkiye’de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor. İnanılmaz fiyatlar. Burada öyle bir durum yok. Burada yüzde 4 mü 6 mı yalan olmasın öyle bir vergi var."



500 dolar peşinat verdiğini, aldığı aracın Türkiye fiyatının 1,5 milyon olduğunu söyleyen Erdem Baş "2020 model daha 19 bin kilometrede tertemiz bir araç satın almış oldum. Türkiye’deki fiyatlar tabii baktım biraz merak ettim, çok para. Türkiye’de 1,5 milyon TL civarında burada aldığım araba. Burada 500 dolar taksitle araç sahibi olduk" dedi.

