“Türkiye’de 1.5 milyon ikiz çocuk ailesi var”

İSTANBUL, (DHA)- İKİZ, üçüz, dördüz çocukların toplumsal farkındalığını dile getirmeyi amaçlayan Çoğul Çocuklar Platformu, 2011’den bu yana 64 şehirde yüzlerce aileye ulaştı. Platformun Kurucusu Uzman Psikolog Danışman ve Terapist Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, “TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1.5 milyon ikiz, 10 bin 200 üçüz aile var dedi. Amacımız bu ailelerin yaşamsal sıkıntılarına değinebilmek çözümler üretebilmek ve herkesi aktif dahil etmek” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’de Çoğul Çocuklar Farkındalığı’ konferansında ikiz, üçüz, dördüz olarak görülen çoğul doğumlar ve bu çocukların hayata katılımı ele alındı. 2011 yılında Çoğul Çocuklar Platformu’nu kuran 18 yaşında üçüz erkek çocukların annesi olan Sn. Uzman Psikolog ve Terapist Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dikkat çekti. Serpil Sare Emek, “Çoğullar dediğimiz zaman ikiz, üçüz, dördüz ve beşizleri kapsıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1.5 milyon ikiz ailesinin olduğunu biliyoruz. Akabinde 10 bin 200 üçüz ailemizin var olduğunu biliyoruz. Bu aileler bizlere ulaşabiliyorlar. Amacımız bu ailelerle etkileşim halinde kalabilmek, birbirimizden haberdar olabilmek, birbirimizin sıkıntılarına değinebilmek” diye konuştu.