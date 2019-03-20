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"Türkiye'de 934 bin 206 öğrenciye Kur'an eğitimi verilmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: - "1975 yılından bugüne kadar Başkanlığımızdan hafızlık belgesi alanların sayısı mart ayı başı itibarıyla 146 bin 760'tır" - "Başkanlığımızın Türkiye geneli Kur'an kursu faaliyetleri kapsamında 28 bin 482 kursta, 41 bin 923 derslikte, 44 bin 52 öğretici ile toplam 934 bin 206 öğrenciye Kur'an eğitimi verilmektedir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, 1975 yılından bugüne kurumdan hafızlık belgesi alanların sayısının mart ayı başı itibarıyla 146 bin 760 olduğunu, halen 934 bin 206 öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini bildirdi.

Muslu, Bayburt Müftülüğünce Bayburt Spor Salonu'nda düzenlenen İcazet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, Kur'an öğrenimi ve öğretimiyle ilgili teşviklerin çoğunun, sadece ezberlemeyi değil manasını anlamayı ve gereğince amel etmeyi de içerdiğini belirterek, "Yani lafzının hamili, manasının amili olmak hedeflenmektedir. Öğrencilerin buna göre yetiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Muslu, 1975 yılından bugüne Diyanet İşleri Başkanlığından hafızlık belgesi alanların sayısının mart ayı başı itibarıyla 146 bin 760 olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Sadece 2018 yılında hafızlık belgesi almaya hak kazananların sayısı 5 bin 684'tür. Bugün gelinen nokta itibarıyla hafızlık temel programında 19 bin 908, hafızlık programında 39 bin 124, hafızlık tekrar ve talim programında 835 öğrenci hafızlık eğitimine devam etmektedir. Başkanlığımızın Türkiye geneli Kur'an kursu faaliyetleri kapsamında 28 bin 482 kursta, 41 bin 923 derslikte, 44 bin 52 öğretici ile toplam 934 bin 206 öğrenciye Kur'an eğitimi verilmektedir. Bu rakamlar, milletimizin Kur'an eğitimine vermiş olduğu önemi ve nereden nereye gelindiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir."

Dünyada iyiliğin, güzelliğin, huzurun ve mutluluğun egemenliği için Kur'an ile daha çok meşgul olmak gerektiğinin altını çizen Muslu, şunları kaydetti:

"Kur'an'dan yüz çevirmek, sıkıntı ve darlık sebebidir. Kur'an'ın rahmetinden uzak kalmış hane ve gönüller, manen çöküntü içerisindedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir.' buyurmuştur. Bu anlamda aziz milletimiz, yaşadığı yurdun harap olmaması, kalplerin ve hanelerin canlılığını muhafaza için iman ettiği kitabına her zaman hizmet etmeyi en yüce görev ve şeref kabul etmiştir. Kur'an'dan kopmayı, can damarının kesilmesi gibi büyük bir tehlike görmüş, samimi ve canhıraş gayretlerle Kur'an hizmetini hiçbir zaman kesintiye uğratmamıştır."

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve diğer ilgililerin de katıldığı program, 43 kişiye hafızlık belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

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Bayburt Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu icazet merasimi

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