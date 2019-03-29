CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'de çok başarılı belediyelerimiz var. Başta Eskişehir belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz harikalar yaratıyorlar." dedi.

Gülyalı ilçesindeki özel bir okulun spor salonunda partilileriyle bir araya gelen Torun, seçime sadece bir gün kaldığını anımsatarak, bu seçimde muhtar, belediye başkanı ve il genel meclisi üyeleri seçeceklerini hatırlattı.

Seçimi birilerinin ölüm kalım meselesi haline getirdiğini savunan Torun, "Sanki bu seçimden sonra Türkiye'de çok önemli şeyler olacak. Hiçbir şey olmayacak. Muhtar seçilecek, mührünü alacak, görevine başlayacak, belediye başkanı seçilecek ve mazbatasını alacak. Sonrasında da 5 yıl boyunca bizlere hizmet etmeye başlayacaklar." diye konuştu.

Torun, kendi geleceklerinden korkanların bu seçimi maalesef ülkenin geleceği gibi addettiğini ileri sürerek, "Bu kesinlikle doğru değil. Her gün miting alanlarında çok kirli bir dil kullanıyorlar. Biz iyi günde, kötü günde acısını ve sevinci birlikte paylaşan insanlarız. Asla bu kirli oyuna gelmeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birbirimizi seveceğiz ve sayacağız." değerlendirmesinde bulundu.