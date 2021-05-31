Türkiye'de Covid-19 kısıtlamaları 'kademeli normalleşme' kapsamında hafifletiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Haziran ayı için Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerde kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Buna göre;

-Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22:00 ile sabah 5:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek

-Hafta sonu ise cumartesi 22:00 ile pazartesi sabahı 5:00 arasında, yani pazar gününü tamamını kapsayacak şekilde uygulanacaktır

-Temmuz ayında kısıtlamalar, vaka ve vefat sayılarındaki değişim ve aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek

-Restoran, lokanta, pastane, kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 7:00 ile akşam 21:00 arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24:00'e kadar da paket servisini sürdürecektir. Bu mekanlarda Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecektir.

-Yaklaşık bir buçuk aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, spor salonu, halı saha gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7:00 ile akşam 21:00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir.