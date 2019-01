Türkiye’de her yıl bin kişi veremden yaşamını yitiriyor

6-12 Ocak Verem Eğitim ve Propaganda Haftası sebebiyle verem (tüberküloz) hastalığı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, ülkemizde yılda bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkemizde yılda 20 bin hastanın yeni kayıt oluşturduğunu, yılda bin kişinin verem hastalığından dolayı hayatını kaybettiğini dile getiren Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Tuba Zavaroğlu, erken teşhise dikkat çekti. Zavaroğlu, "Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de Tbc insidansı ve prevalansının azalma oranının yeterli olmadığı ve sorunun boyutlarının devam ettiği görülmektedir. Veremi yenebilir, ondan kendimizi ve sevdiklerimizi kolayca koruyabiliriz" diye konuştu.

Verem hastalığının dünyanın en eski hastalıklarından biri olduğunu belirten Zavaroğlu, "Araştırmalar hastalığın milattan 4 bin yıl önce bile yeryüzünde var olduğunu göstermektedir. Tüberküloz basili ilk olarak 1882 yılında Robert Koch tarafından bulunmuş ve bulucusunun ismi nedeniyle ’Koch basili’ olarak isimlendirilmiştir. Dünyada 2 milyar insanın verem mikrobu ile infekte olduğu bilinmektedir. Dünyada toplam 20 milyon verem hastası vardır ve her yıl 9 milyon yeni hasta eklenmektedir. Her yıl 3 milyon hasta bu hastalıktan dolayı ölmektedir. Tüberküloz hastalığından dolayı oluşan ölümler dünyada toplam ölümler içinde 5. sıradadır" dedi.

Tüberkülozun nasıl bulaştığı hakkında da bilgi veren Zavaroğlu, "Tüberküloz basili havada asılı kalabilen damlacıklar aracılığı ile solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bir tüberküloz hastası her öksürdüğünde 3 bin 500 kadar enfeksiyöz parçacığı etrafa saçar. Tüberküloz mikrobunun kaynağını, tedavi görmemiş, aktif akciğer ve gırtlak (larinks) veremi olan hastalar oluşturmaktadır. Öksürmek, hapşırmak, konuşmak ile mikroplar çevre havaya saçılmaktadır. Sokakta, dolmuşta, lokantada öksüren birisinden verem mikrobu alma olasılığı çok düşük olmakla birlikte, kişiler bu mikropları nefesleriyle alıp enfekte olmaktadır. Buna karşın çatal, kaşık, tabak, bardak, giysi gibi nesnelerle bulaşma olmamaktadır. Bulaşma için genellikle verem hastası bir kişi ile uzun süre birlikte yaşamak gereklidir. En çok hastanın aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olmaktadır. Tüberküloz aileden genetik olarak geçmemektedir" şeklinde konuştu.