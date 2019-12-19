Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin ambulans çağırma oranı düşük seviyede

Prof. Dr. Erol, araştırmayla kalp krizi geçiren hastaların bir fotoğrafını çekmek istediklerini, cinsiyetlerini, yaşlarını, kalp krizinin kaçıncı saatinde ve ne sıklıkla hastaneye başvurduklarını, hangi tedavileri gördüklerini, hastanede ne yaşadıklarını anlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Araştırmanın Şanlıurfa'dan Edirne'ye, Trabzon'dan Kütahya'ya, İstanbul'dan Ankara'ya kadar tüm Türkiye'yi nüfus ve coğrafi şekilde temsil edecek 50 ayrı hastanede 1 Kasım 2018 tarihinde 00.01'de başlatıldığını belirten Erol, 15 gün boyunca kalp krizi şikayetiyle bu hastanelere yatırılan kişilerin kaydını aldıklarını anlattı.

Hastaların 1'inci, 6'ıncı ve 12'inci aylarda takiplerini yaptıklarını ve 2 yıl daha takiplerini planladıklarını aktaran Erol, amaçlarının kalp krizi hastalarının takibinin Türkiye'de nasıl yapıldığına dair en güncel çalışmanın ortaya konulması olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Erol, araştırmada kaydedilen 1930 hastanın yüzde 74'ünün erkek, yüzde 26'sının kadın ve kriz görülme yaşının ortalama 62 olduğunu ifade etti.

- "Kendi araçlarıyla gidiyorlar ama nakil süresi çok uzuyor"

Türkiye'de, kalp krizinde ambulans kullanım oranlarının çok düşük olmasının araştırmanın en önemli bulgusu olduğuna dikkati çeken Erol, şöyle devam etti:

"Kalp krizinde damardaki plak yırtılıyor, üzerine bir pıhtı oturuyor. Damar tamamen tıkanıyor ve göğüs ağrısıyla kendini belli ediyor. Ana tedavi o damarı bir an önce açmak. Ya pıhtı yırtıcı ilaç yapacaksınız ya da anjiyoyla balon yapıp stent koyacaksınız. En süratli şekilde anjiyo yapılabilen hastaneye hastaların sevk edilerek orada damarların açılması gerekiyor. Bu çalışma şunu gösterdi ki halkımız 112 Acil ambulans sistemini pek kullanmıyor. Önemli bir oranda -ki yüzde 49,5'u- yani 2 hastadan 1'i kendi aracıyla hastaneye gidiyor. 112 arandıktan sonraki 15 dakika içerisinde hastaya ulaşıyor. Ancak 15 dakikalık süreyi insanlar belki de korku ve kaygı nedeniyle beklemek istemiyorlar. Kendi araçlarıyla gidiyorlar ama nakil süresi çok uzuyor. Hastaların yüzde 39'luk kısmı gitmesi gereken hastaneye değil, o anda anjiyo yapamayan bir hastaneye gönderiliyor. Oradan tekrar ambulansa konularak öbür hastaneye gönderiliyor. Bu da 170 dakikalık ek bir zaman kaybına neden oluyor. Ağır formu dediğimiz, direkt anjiyoya alınması gereken hastalarda ise 2 saatlik kayba yol açıyor."