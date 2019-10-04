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Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye’de eşine az rastlanan fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi.Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyünde yürüyüşe çıkan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, bir yaprağın üzerinde değişik bir tırtıl gördü.

Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

Türkiye’de eşine az rastlanan fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyünde yürüyüşe çıkan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, bir yaprağın üzerinde değişik bir tırtıl gördü. Bunu hemen fotoğraflayıp hayvan bilimcilerinden yardım alan üyeler, bu tırtılın Türkiye’de az rastlanan fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendi.

"Biz de gördüğümüzde şaşırdık, ilk defa denk geldim böyle bir güzelliğe"
Fil şahin güvesi larvasını görüntüleyen grup üyesi Gürdal Sefer, yıllardır doğa yürüyüşlerine çıktıklarını ve ilk defa böyle bir canlıya denk geldiklerini anlattı. Sefer, "Bizler bunu tesadüf eseri gördük. Ormanlık alanda gezerken bir yaprağın üzerinde duruyordu. Resimlerini çektik, araştırma yaptık ve kendisinin fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendik. Fil şahin güvesi deilephila elpenor, sphingidae ailesinde bir güvedir. Ortak adı, tırtılın filin gövdesine benzemesinden türetilmiştir. Orta Avrupa’da en yaygın olanıdır ve Palearktik bölge boyunca dağılmıştır. Kendine özgü zeytin ve pembe renklendirmesi, onu kendi yelpazesinde en tanınabilir güvelerden biri yapar. Tehlike durumunda, vücudun bir bölümünü gözlerle şişirebilir. Kafasını içeri çeker, sfenks pozunu alır, ön bacaklarını yüzeyden koparır. Aynı zamanda bir yılan gibi olur. Vücudun etkileyici büyüklüğü göz önüne alındığında, kuşlar gibi düşmanlar savaşmamayı tercih eder. Türkiye’de nadir görülen bir güveymiş" dedi
Diğer bir grup üyesi Yafes Samet Ertürk, eşine Türkiye’de az rastlanan bu türü gördüklerinin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyleyerek ilk defa böyle bir canlıya denk geldiklerini belirtti.

Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

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