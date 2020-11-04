Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon TL ceza kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yeni sosyal medya yasası kapsamında Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, YouTube ve Twitter da dahil olmak üzere, Türkiye'de resmi temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen şirketlere 10'ar milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren ve Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye'de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı kaynaklı şirketlere uymaları gereken bazı kurallar bildirildiğini aktardı.

Şirketlerin yükümlülükleri yerine getirmeyi ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmesi durumunda kesilen cezanın dörtte birinin tahsil edileceğini ifade eden Sayan, aynı zamanda reklam yasağının da kaldırılacağını ve internet trafiği bant genişliğine yapılabilecek müdahalenin de sonlandırılacağını belirtti.

https://twitter.com/ofatihsayan/status/1323913602106011648

Şirketler temsilcilik açmayı hala kabul etmezse ne olacak?

Kesilen bu ilk ceza beş aşamalı sürecin ilk adımı. Sosyal medya şirketleri, Türkiye'de hala temsilcilik açmaması durumunda, reklam yasağı ve bant genişliği kısıtlaması da dahil olmak üzere dört aşama ile daha karşılaşacak.