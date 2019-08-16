"Türkiye'de ulaşımda sağlanan gelişmeler devrim niteliğinde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin son yıllarda yapılan projelerle dünyada ulaşım konusunda en iddialı ülkeler arasına girdiğini belirterek, "Ülkemizde ulaşımda sağlanan gelişmeler gerçekten de bir devrim niteliğinde." dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli, Kavala ve Bulak mahallelerini ziyaret eden Bakan Turhan, sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Turhan, Türkiye'de sanayiden altyapıya, eğitimden sağlığa birçok önemli alanda büyük mesafeler katedildiğini belirterek, Trabzon'un da bu hizmetlerden nasibini aldığını ifade etti.

Turhan, "Kanuni Bulvarı'nın yanında Yalıncak, Karşıyaka ve Erdoğdu grup yoluyla Trabzon'un trafiğini rahatlatacak çok önemli bir ulaşım aksına sahip olduk. Türkiye son yıllarda yapılan projelerle dünyada ulaşım konusunda en iddialı ülkeler arasına girdi. Ülkemizde ulaşımda sağlanan gelişmeler gerçekten de bir devrim niteliğinde." diye konuştu.

"Türkiye artık büyüyor ve gelişiyor." diyen Turhan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin büyüyerek gelişmesinde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları var. Yapılan her bir projemizin altında Cumhurbaşkanımızın motivasyonu ve bu millete olan bitmez, tükenmez hizmet aşkı var."