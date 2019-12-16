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Türkiye’deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes’te poliklinik açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı’nda kayak sezonunda yaşanacak olası kazalarda ilk müdahalenin yapılması amacıyla Türkiye’de ilk olan poliklinik hizmet vermeye başladı.Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Dağı’nda, sezonun açılmasıyla beraber yoğunluk arttı.

Erciyes Dağı’nda kayak sezonunda yaşanacak olası kazalarda ilk müdahalenin yapılması amacıyla Türkiye’de ilk olan poliklinik hizmet vermeye başladı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Dağı’nda, sezonun açılmasıyla beraber yoğunluk arttı. Geçen sezonlarda 1 ambulansın hazır bekletildiği Erciyes’te, bu sene Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ’nin destekleriyle poliklinik açıldı. 1 doktorun sürekli görev yapacağı tam donanımlı poliklinik, olası kazalarda yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.
112 ve Erciyes AŞ personeli tarafından yapılan tatbikatı izleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, polikliniğin diğer kayak merkezlerine de örnek olacağını söyleyerek, “Geçen hafta itibariyle Erciyes’te kayak sezonunu başlattık. Erciyes artık öyle bir hacme ulaştı ki, burada asayiş, trafik ve sağlık hizmetleri gibi çok ciddi alt yapı ihtiyaçları hasıl oluyor. Devletimizin bütün kurumları şehrimizdeki turizmin gelişmesi için, Erciyes Dağı üzerinden de Kayseri’ye yerli ve yabancı turistlerin gelmesi için bütün gayreti gösteriyorlar. Kayak merkezi işletmeciliği zor bir iş. Bahsettiğim bir takım unsurları bünyesinde barındırırken, bunların içerisinde de en önemlisi sağlık hizmetleridir. Çünkü Erciyes’te kar ve buz üzerinde yapılan bir spor icra ediliyor. İstenmese dahi zaman zaman düşmeler ve kırıklar oluşabiliyor. Bunun içinde en önemli şey, misafirlerimize sağlıklı, kaliteli ve zamanında bir sağlık hizmeti üretebilmektir. Şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğümüzle çok yoğun bir işbirliği içerisinde büyük bir sıkıntıya mahal vermeden bu hizmetleri ifa ettik. Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etmiş olduğu bölge özellikle 112 için bir üs konumundaydı. Burada istenmeyen durumlar vuku bulduğu zaman 112 anında müdahale ediyor ve şehirde herhangi bir uygun hastaneye ulaştırıyordu. İl Sağlık Müdürlüğümüz son yıllarda gelen turistlerin rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Potansiyel ve ihtiyaç biraz daha büyüyünce artık İl Sağlık Müdürlüğümüz burada bir poliklinik hizmeti vermeyi, Erciyes’teki otellerde konaklayan 2 bin civarındaki misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermeyi esas aldı. Artık Erciyes’te çok güzel bir polikliniğe kavuştuk. Bu diğer kayak merkezlerine ve diğer şehirlere de örnek olması gereken bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, “Büyükşehir Belediyemizin ve Kayseri Valiliği’mizin tensipleriyle burada sağlık hizmetini detaylandırmamız gerektiği kanısına vardık. Geçen sene burada C tipi istasyonumuz vardı. Hastalarımızı alıp aşağı indiriyorduk. Bu sene de hem hekim hem de sağlık personeli takviyesiyle burada normal bir poliklinik hizmetini oluşturmak istedik. Hem istasyonumuz hem de hekimimizle birlikte bu mekanda hizmet vermiş olacağız. Sağlık Müdürlüğümüz değişen koşulları dikkate alarak zamanlı nüfus kaymalarında ona göre hizmetlerimizi oluşturacağız. Yazın Kapuzbaşı bölgesinde buna benzer bir destek bloğu atmıştık. Şimdi ise kışın Erciyes’te oluşturduk. Burada günde 50-60 bini bulan bir giriş var. Burada da bu hizmeti sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun içinde müdürlük olarak bu hizmeti planladık. Burada kış boyunca kayak sezonu kapanana kadar bir hizmetimiz olacak. Gerekli olan diğer diğer bir pozisyon oluştuğu takdirde de tekrar değerlendirmeye alınır. Gereken müdahaleyi yaparız diye düşünüyorum. Son zamanlarda Kayseri’de sağlık turizmi adına yoğunlaşıyoruz ama birde bizim sağlık turizminin yanında turistin sağlığı diyoruz. Buraya yaklaşık 1 milyon kişi kaymaya gelecek. Onların sağlığı da bizlere emanet. O açıdan burada sağlık açısından bir eksik olmamasını özellikle planladık. İnşallah kazasız belasız bir kayak sezonu diliyorum” diye konuştu.

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