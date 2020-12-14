Türkiye'den Midilli'ye geçen göçmenler, Yunanistan tarafından zorla geri gönderildiklerini belgeledi

Kasım ayı sonunda bir Pazar gününün erken saatlerinde, 16 yaşındaki Jeancy Kimbenga Avrupa'ya ulaşmak için üçüncü denemesini yapmak üzere harekete geçti. Gün içerisinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na Türkiye'den giden üçüncü botun içerisindeydi. Önceki iki denemesinde olduğu gibi Jeancy bir kez daha Türkiye sularına dönmeye zorlandı. "Geri itme" denen bu eylem, göçmenlerin kişisel koşullarını düşünmeksizin ve onlara sığınma talep etme şansı tanımaksızın gerçekleştiği için uluslararası insan hakları yasalarını ihlal ediyor. Yunanistan iddia edildiği gibi bir yönteme başvurduğunu reddederek, evrensel yasalarla uyumlu şekilde Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruduğunu ileri sürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen Jeancy, Avrupa sınırlarına girmeye çalıştığı üçüncü denemesinin bir kısmını belgelemeyi başardı. Amacı, Yunanistan topraklarına girmekten alıkonduğunu kanıtlamaktı. Midilli'nin güneybatı ucundaki Kratigos'a 29 Kasım'da vardıklarında hava hala karanlıktı. Kendisi gibi yeni gelenlerle birlikte bir ormanda toplanarak günün doğuşunu bekledi. Bu sırada, bölgedeki göçmen hareketliliğini izleyen Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'a fotoğraflar ve GPS konumunu gönderdi.

Saatler sonra, orada yaşayan akademisyen Kostas Theodorou, eşiyle birlikte bölgeye gitti ve adaya birkaç saat önce geldiklerini söyleyen iki kadına rastladı. Hristiyan olduklarını söyleyen kadınlar, hamile olduklarını ve üç gündür hiçbir şey yemediklerini söyledi. Midilli'deki Ege Üniversitesi'nde akademisyen olan Theodorou, "Kadınlar hastaneye ya da göçmen kampına gitmek istediklerini söylediler. Onları taksiye bindirmek için eşim para getirmeye gitti" diyor. Polisi aramayı teklif ettiğinde ise kadınların korktuğunu, Avrupa yolculuklarının sekteye uğrayacağını düşündüklerini anlatıyor. Göçmen grubu daha sonra ormandan ayrılarak kuzeye doğru hareket etti ve geçtikleri yerlerden fotoğraflar göndermeye devam etti. Aegean Boat Report kendisine ulaşan fotoğrafları Facebook'ta paylaştı ve Yunan yetkililerle temasa geçti. BBC, göçmenlerin gönderdiği görselleri ve Midilli'de geçtikleri noktaları inceleyerek göçmenlerin beyanatını teyit etti. Jeancy Kimbenga ve diğerleri, Yunan Sahil Güvenliği yetkilileri tarafından karşılanarak bir otobüse bindirildi. Göçmenlere, koronavirüs salgını nedeniyle özel bir kampa götürülerek karantinaya alınacakları söylendi.

BBC'nin edindiği fotoğraflara göre en az iki sahil güvenlik plakası ve bir yetkili olay yerinde görülebiliyor. Jeancy daha sonra yaşananların kendisini şoke ettiğini anlatıyor. Otobüs, adanın kuzeyine doğru birkaç saatlik yolculuktan sonra durdu. Yüzü maskeli adamlar onları bekliyordu. Göçmenler otobüsün içerisinde de video çekti. Görüntülerde, Jeancy'nin sözleri duyuluyor: "Ninja gibi giyinmişler. Bizi tekrar bota bindirip Türkiye'ye göndermek istiyorlar." Kongolu gencin iddiasına göre Yunan yetkililer herkesin telefonlarını topladı, onları ciddi şekilde dövdü ve sahil güvenlik botuna binmeye zorladı. Jeancy, ardından cankurtaran sallarına bindirilerek Türkiye sularına gönderildiklerini anlatıyor. Nedenini bilmese de, o gün adaya ulaşan üç gruptan sadece ikisinin geri gönderildiğini ekliyor. Saatler sonra, 30 Kasım günü sabaha karşı 02:40'ta, Türk Sahil Güvenlik ekipleri 13 göçmeni salın üzerinden alıyor. Kostas Theodorou ve eşiyle karşılaşan kırmızı kazaklı kadın da Türk Sahil Güvenlik botuna binerken görülüyor.