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  4. Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:44 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'den Somali'ye yardım uçağı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."
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