Türkiye’nin 60 yıllık rüyası gerçek oluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü” konulu panele ev sahipliği yaptı. Programa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcıları Alparslan Bayraktar ve Abdullah Tancan konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, MTTB Bursa İl Başkanı Samet Enes Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce üstlendi.

Programın ilk konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar oldu. Dünyada ve Türkiye’de enerji konulu bir konuşma gerçekleştiren Alparslan Bayraktar, çok sayıda alanı etkileyen enerji sektörü konusunda bakanlık olarak dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapmaya önem verdiklerinin altını çizdi. Nükleer enerji konusunda da çok önemli adımlar attıklarını açıklayan Alparslan Bayraktar, “Türkiye bu alanda 50-60 yıllık bir rüyasını gerçeğe dönüştürecek. O da son teknolojiyi kullanarak ve gerekli bütün tedbirleri alarak nükleerden elektrik üretme projesidir. Bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Akkuyu’da projeler devam ediyor. İnşallah birinci reaktörü 2023 yılında devreye almayı düşünüyoruz. İkinci projeyle alakalı Sinop’ta, Japonlarla çalışıyoruz. Üçüncü projeyle alakalı Çin’le görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şekilde inşallah Türkiye, nükleer enerjiyi portföyü içerisine en kısa sürede alacak. Nükleer demek, kesintisiz enerji demektir. Başka bir açıdan baktığımız zaman da emisyon yönüyle son derece çevreci bir santral demektir. Ayrıca Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle derin denizlerde doğalgaz araması yapacak. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını ciddi anlamda azaltacak projelerimiz son hızıyla devam ediyor” dedi.

Türkiye 60 çeşit madenin ihracatını yapıyor

Türkiye’deki elektrik ve doğalgaz yatırımları hakkında bir sunum yapan Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise ülkede doğalgaz götürülmeyen ilin kalmadığını açıkladı. 2002 öncesinde sadece 5 ilde doğalgaz bulunduğuna işaret eden Abdullah Tancan, “2018 yılı sonu itibariyle ile doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmadı. Aynı zamanda 510 ilçemize de doğalgaz arzı sağlandı. Yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 51 milyon vatandaşımızın fiili olarak doğalgaz kullanmakta olduğunu biliyoruz. Maden konusunda ise dünyada bulunan 90 maden çeşidinin 77 tanesini ülkemizde tespit ettik. Bu 77 çeşidin 60 adedini de ülkemizde üretiyoruz. 2002 yılında 700 milyon Dolarlık maden ihracatımız varken, bugün 4,3 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yaptığımız sondajlar neticesinde ülkemizde 327 ton metal altın, 4 milyon ton metal bakır, 1,5 milyar ton metal demir, 41 milyon ton krom, 1978 ton da uranyum rezervi tespit ettik. Ülkemiz bor kaynakları açısından avantajlı bir ülke. 2002’de dünya bor pazarının yüzde 31’i ülkemiz tarafından karşılanmaktayken, 2018 yılında bu rakamın yüzde 59’lara çıktığını görüyoruz. 2018 yılında 990 milyon Dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bor madeni sanayinin çok sayıda alanında kullanılabiliyor. Bu madeni sanayinin tuzu olarak değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

Üniversite kendi elektriğini rüzgârdan elde edecek

Türkiye’nin câri açığının önemli bir kısmının enerji ihtiyacından kaynaklandığını vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da bu ihtiyacın giderilmesine yönelik devletin çok sayıda önemli proje yürüttüğünü vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 16 bin dönümlük arazi içerisinde önce 1 megawatt sonra 5 megawattlık bir güneş enerji tarlasını planladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Elimizdeki haritalar üzerinden çalıştığımız zaman bulunduğumuz bölgede 6,5-7 metre/saniyelik rüzgâr olduğu görünüyor. Ancak bunu doğrulamamız lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde 55-80 metrekarelik rüzgâr ölçümlerimizi bir yıl boyunca takip edeceğiz. Eğer verimli bir sonuç çıkarsa Bursalı bir firmamızla 5 farklı nokta belirledik. Bir tanesinde rüzgârgülünü ilk etapta gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yürüten BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise içerisinde bulunduğumuz çağın enerji çağı olduğuna işaret etti. Enerjinin çok boyutlu bir kavram olduğunun altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Her şeyden önce uluslararası arenada ilişkileri belirleyen en önemli faktör, günümüzde enerjidir. Dünya siyaseti üzerinde enerjinin önemi tartışılmazdır. Enerjinin bir de mâlî boyutu vardır. Şuanda cari açıklarımızın önemli bir kısmını enerji giderleri belirlemektedir. Ekonominin dinamikleri arasında bulunan enerjinin büyük bir kısmının ithalata dayalı olması ülkemiz için hem bir avantaj hem de dezavantajdır. Daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Programın sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve MTTB Bursa İl Başkanı Samet Enes Öztürk tarafından konuklara hediye takdim etti.



