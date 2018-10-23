Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Musul temasları

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Musul kentindeki temaslar kapsamında valilik binasını ziyaret etti.

Büyükelçi Yıldız ve beraberindeki heyet, Musul'da açılması düşünülen yeni başkonsolosluk için kentte incelemelerde bulunduktan sonra Musul Valisi Nevfal el-Akub ile valilik binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Musul’un imarının yanı sıra su, altyapı, hastane ve okulların onarımı gibi kenti ilgilendiren konular ele alındı.

Yıldız Musul’a temasları kapsamında il meclisi ve kaymakamlıkta yerel yetkililerle görüştükten sonra Türkmenlerin yaşadığı Karakoyun köyünü ziyaret ederek, Türkmen vatandaşlarla akşam yemeğinde buluştu.

Yıldız'a, Musul ziyaretinde, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu görevine getirilen Mehmet Küçüksakallı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş eşlik etti.

