HABER

"Türkiye'nin beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:11 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Türkiye'de korkular üzerinden değil, Türkiye'nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk"

DENİZLİ (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'de korkular üzerinden değil, Türkiye'nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk." dedi.

Uysal, partisinin Kale İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinde bulunulduğunu anımsatarak, seçimlerin memlekete hayırlar getirmesini temenni etti.

Bu süreçte kendilerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Uysal, şunları dile getirdi:

"Bizler, kendi baktığımız pencereden kendi tezlerimizi ifade etmek için zemin olsun istiyoruz. Türkiye'de kutuplaşarak, siyasetin dışına çıkarak birbirine hakaretlerle yürüyen bir seçim süreci istemiyoruz. Türkiye'de korkular üzerinden değil, Türkiye'nin özlemleri, beklentileri üzerinden bir seçim istiyoruz. DP olarak her zaman çoğunluğun sesi olduk. Her seferinde 'Millet', her seferinde 'Köylü' dedik. Her seferinde 'Çiftçi ve esnaf' dedik. Bugün de bunları söylemeye devam edeceğiz."

DP Kale Belediye Başkan Adayı Erkan Hayla da ilçede birlik ve beraberlik içerisinde uzak yakın tanımaksızın hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hayla, yeni dönemde el ele vererek Kale'yi yeniden imar etmeye, yarım kalan işleri tamamlamaya ve hep birlikte yönetmeye talip olduklarını sözlerine ekledi.

Açılışa, İYİ Parti Kale Belediye Başkanı Adayı Necati Tahal da katıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu yaşamını yitirdiTHY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu yaşamını yitirdi
Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklamasıBakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış belediye ilçe kale seçim Yerel

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Adapazarı'nda 56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

Alzheimer hastası adam 56 gündür kayıptı! Acı gerçek bugün ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Diyanet: Sigara haramdır

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.