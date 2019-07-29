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Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu 67 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, 67'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Genel Başkan Ergün Atalay: - "Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için verdiği mücadeleyi sürdürecek" - "Sigortalı 14 milyona yakın işçiden sadece 1 milyon 859 bininin sendikalı olduğu bir çalışma hayatı tablosunu kabul etmemiz mümkün değil. Dün olduğu gibi bugün de sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü engeli kaldırmakta kararlıyız"

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için verdiği mücadeleyi sürdürecek." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-İş'in tüm baskı ve engellemelere rağmen 31 Temmuz 1952'de Türk işçisinin hak ve çıkarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Türkiye tarihinin önemli bölümüne tanıklık eden konfederasyonlarının ülkedeki sendikal hayatın mihenk taşı olduğunu ifade eden Atalay, Türk-İş'in mücadelesi sonucu işçilerin 67 yılda birçok hak kazandığını belirtti.

Konfederasyonlarının 1 milyonu aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Türk-İş, gücünü Türkiye'nin dört bir yanında, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için alın teri döken üyelerinden almaktadır. Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için verdiği mücadeleyi sürdürecektir. Herkes bilmelidir ki Türkiye'nin ekonomide katettiği mesafede Türk-İş'e üye işçilerin alın teri ve emeği vardır."

- "Sendikasızlık demek 'iş kazası' demek"

Konfederasyonlarının kurulduğu günden bu yana çalışanların güvencesi ve umudu olduğunu dile getiren Atalay, bu sorumlulukla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Sadece üyelerinin değil tüm işçilerin hak ile menfaatlerini koruma ve geliştirme çabasında olduklarını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Sigortalı 14 milyona yakın işçiden sadece 1 milyon 859 bininin sendikalı olduğu bir çalışma hayatı tablosunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü sendikasızlık demek 'iş kazası' demek, 'kayıt dışı' demek, 'emeğin sömürülmesi' demek. Dün olduğu gibi bugün de sendikasızlıkla mücadele etmekte ve sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü engeli kaldırmakta kararlıyız."

- "Kıdemden taviz vermemiz söz konusu değil"

Atalay, kıdem tazminatının en büyük güvencesinin Türk-İş olduğunu belirterek, "Kıdem tazminatının kızımızın çeyiz, oğlumuzun düğün parası olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kıdemini alamayan işçilerle ilgili düzenleme yapılmasına destek veririz ama burada bir sistem değişikliğini tartışmak bile istemiyoruz. Çünkü kıdem tazminatı çalışanın emeğinin karşılığıdır. Bu hakkımızdan vazgeçmemiz ya da taviz vermemiz hiçbir şekilde söz konusu değil." dedi.

Kıdem tazminatında sistem tartışmalarının iş yerlerinde iş barışını bozduğunu, işçilerin huzurunu kaçırdığını ifade eden Atalay, bu tartışmaların çalışma hayatının gündeminden çıkması gerektiğini kaydetti.

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67. kuruluş yıl dönümü Türk Iş TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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