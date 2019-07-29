Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu 67 yaşında

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için verdiği mücadeleyi sürdürecek." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-İş'in tüm baskı ve engellemelere rağmen 31 Temmuz 1952'de Türk işçisinin hak ve çıkarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Türkiye tarihinin önemli bölümüne tanıklık eden konfederasyonlarının ülkedeki sendikal hayatın mihenk taşı olduğunu ifade eden Atalay, Türk-İş'in mücadelesi sonucu işçilerin 67 yılda birçok hak kazandığını belirtti.

Konfederasyonlarının 1 milyonu aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Türk-İş, gücünü Türkiye'nin dört bir yanında, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için alın teri döken üyelerinden almaktadır. Konfederasyonumuz, adındaki Türkiye ibaresi ve logosundaki ay yıldızlı bayrakla 67 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin birliği, huzuru ve kalkınması için verdiği mücadeleyi sürdürecektir. Herkes bilmelidir ki Türkiye'nin ekonomide katettiği mesafede Türk-İş'e üye işçilerin alın teri ve emeği vardır."