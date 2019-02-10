Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağı açıklamasına ilişkin, "Bu, Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "kitapta, dergide, gazetede" yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını açıklamasına değindi.

Bunun, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjde olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Aslında kitapla ilgili görünüyor ama bütün öğrencilerimizi, anne babaları, yayıncıları, eğitim sistemini okullardaki kütüphaneleri ve bütün çevre değişkenleri ilgilendiren bir husus. Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı uğurlu olsun."