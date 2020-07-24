Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' açıldı

Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla birlikte oluşturulan 2 merkez ilçeden biri olan Dulkadiroğlu, şehrin doğusunda yer alıyor. Yeni ilçeyle birlikte kurulan yeni kaymakamlık, belediye ve ilçe müdürlükleri şehrin değişik yerlerinde, diğer kurumlar da kiralık binalarda hizmet vermeye başladı. Dulkadiroğlu Belediyesi, kendine yeni bir hizmet binası yaparken vatandaşların kamuda olan işlerini tek bir yer yapabilmesini sağlamak için projeyi Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi olarak değiştirdi. Diğer kurumların da destek vermesiyle temeli 2017'nin Eylül ayında Aslanbey Mahallesi'nde atılan külliye tamamlandı.

'VATANDAŞIMIZ, KAMUYLA NE İŞİ VARSA BU ALANDA ÇÖZME İMKANINA SAHİP OLACAK'

İçerisinde Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kreşi bulunan, inşaatı da yakında başlayacak olan bir de caminin yer alacağı külliyeye ilk taşınan kurum ise belediye oldu. 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 90 milyon TL'ye mal olan külliyenin seçimdeki taahhütlerinden biri olduğunu belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okay, şöyle devam etti: