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Türkiye'nin ilk "siyahi başkanı" olmak için yarışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Mesut Mercan: - "Ben seçilirsem dünyanın gözü İzmir'e, Selçuk'a çevrilecek. Türkiye tarihinde ilk siyahi kökenli Türk milliyetçisi bir belediye başkan adayı, bir de belediye başkanı olduğumu düşünün"

İZMİR (AA) - Kökeni Sudan'ın Dinka kabilesine dayanan siyahi iş adamı Mesut Mercan, Demokrat Parti'nin Selçuk Belediye Başkan adayı oldu.

AA İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, projelerini anlatan Mesut Mercan (47), atalarının Sudan'ın Dinka kabilesine mensup olduğunu, 400 yıl önce Anadolu topraklarına geldiklerini, Afrikalı Türklerin son temsilcileri olarak İzmir'de şimdi geniş bir aileye sahip olduklarını belirtti.

Babasının işi için gittikleri Trablusgarp'ta dünyaya geldiğini, gençlik yıllarını mankenlik yaparak ve amatör ligde futbol oynayarak geçirdiğini, sonra da ticaret ile uğraştığını anlatan Mercan, 4 asırdır vatan bildikleri topraklara şimdi ataları gibi hizmet etmek istediğini söyledi.

Mercan, ailesinin bir dönem yaşadığı, hala akrabalarının bulunduğu Selçuk ilçesinde belediye başkan adayı gösterildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Afrika ile sosyo kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mercan, "Afrika'da 56 ülke, 2 milyara yakın nüfus var, verimli topraklar var. Bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Selçuk benim ata toprağım. Bu olanakları Selçuk için en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi.

Mercan, seçimlerde siyahi ten renginin bir avantaj olduğunu belirterek, "Ben seçilirsem dünyanın gözü İzmir'e, Selçuk'a çevrilecek. Türkiye tarihinde ilk siyahi kökenli Türk milliyetçisi bir belediye başkan adayı, bir de belediye başkanı olduğumu düşünün."

Afrika'ya aracısız ihracat yapılmasını sağlayacağını, turizmi geliştirmek için çalışacağını da anlatan Mercan, atalarının bu topraklara iz bıraktığını, kendisinin de hizmetleriyle iz bırakanlardan olmak istediğini vurguladı.

Mesut Mercan, çevre, ulaşım, altyapı, kültürel projeleriyle Selçuk'u geliştirmeyi hedeflediklerini, Afrikalılar ve Selçukluları buluşturma, Dana Bayramı kutlamaları, festival düzenleme, bisiklet yolu oluşturma, çöp ayrıştırma gibi çalışmaları öncelikle uygulamaya alacaklarını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika kökenli belediye başkan adayı Selçuk Sudan

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