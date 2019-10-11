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Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna saldırı planlayan iki kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Hollanda'da bir mahkeme, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin 2016'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı planını seslerinden tespit ettiği zanlılardan ikisini birer yıl hapis cezasına çarptırdı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 3 kişiden 2'sinin birer yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve bir kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Hollandanın Algemeen Dagblad (AD) gazetesinde çıkan haberde, mahkemenin terör saldırısı için bombanın yapılışı hakkında araştırma yapan 2 kişi hakkında 6 ay şartlı olmak üzere bir yıl hapis cezasına hükmettiği ve bir kişiyi de suçsuz bularak serbest bıraktığı belirtildi.

Haberde, zanlıların terör saldırısı yapmak için gereken araçları satın almadıkları ve bu yüzden planlama aşamasına gelmedikleri için sadece bombanın yapılışı ve terör örgütleri hakkında bilgi edindikleri gerekçesi ile mahkeme tarafından cezalandırıldıkları ifade edildi.

Zanlıların, hapiste yattıkları süre göz önüne alınarak ceza sürelerini tamamladıkları kaydedildi.

Hollanda Savcılığından iki hafta önce yapılan yazılı açıklamada, ülkede terör saldırısı planlayan 3 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası talebinde bulunulduğu belirtilmişti.

- Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı planı

Rotterdam Mahkemesi, ülkede terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan terör sanığına Kasım 2017'de 4 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, evinde, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren bir kılavuz bulunan sanığın hapis cezası aldığı belirtilmişti.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmacağını savunmuştu.

Hollanda'da Yüksek Mahkeme ise nisan ayında, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 33 yaşındaki terör sanığının cezasını 4 yıldan, savcının talebi olan 8 yıla yükseltmişti.

Savcılık geçen sene, AIVD'nin 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiğini ve şüphelilerin gözaltına alındığını belirtmişti.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin 3'ünün Hollanda'da, diğerinin Belçika'da yakalandığı ifade edilmişti.

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