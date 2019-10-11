Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna saldırı planlayan iki kişiye hapis cezası

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 3 kişiden 2'sinin birer yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve bir kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Hollandanın Algemeen Dagblad (AD) gazetesinde çıkan haberde, mahkemenin terör saldırısı için bombanın yapılışı hakkında araştırma yapan 2 kişi hakkında 6 ay şartlı olmak üzere bir yıl hapis cezasına hükmettiği ve bir kişiyi de suçsuz bularak serbest bıraktığı belirtildi.

Haberde, zanlıların terör saldırısı yapmak için gereken araçları satın almadıkları ve bu yüzden planlama aşamasına gelmedikleri için sadece bombanın yapılışı ve terör örgütleri hakkında bilgi edindikleri gerekçesi ile mahkeme tarafından cezalandırıldıkları ifade edildi.

Zanlıların, hapiste yattıkları süre göz önüne alınarak ceza sürelerini tamamladıkları kaydedildi.

Hollanda Savcılığından iki hafta önce yapılan yazılı açıklamada, ülkede terör saldırısı planlayan 3 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası talebinde bulunulduğu belirtilmişti.