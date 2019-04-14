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"Türkler devletsiz yapamaz, devleti el üstünde tutmamız lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "Azerbaycan'la Türkiye birbirine yakın iki Türk devleti. Haydar Aliyev ilişkimizi çok iyi belirlemiş. Bir millet, iki devlet. Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir"

BAKÜ (AA) - Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türklerin tarih boyu çok sayıda devlet kurduğunu belirterek, "Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." dedi.

Ortaylı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde "Kafkasya Tarihi" konulu konferans verdi.

Kafkasların tarihinin çok eskilere dayandığını, burada farklı milletlerin yaşadığını söyleyen Ortaylı, yazılı kaynakları çok eski olmasa da Kafkas dillerinin tarihinin çok eski olduğunu kaydetti.

Kafkasya'da yaşanan etnik sorunlardan ve çatışmalardan bahseden Ortaylı, Ermenilerin hem Anadolu hem de bu topraklarda farklı iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ermeniler, Urartuların kendi dedeleri olduğunu iddia ediyor. Ermeniler, Anadolu'ya batıdan, Balkanlar üzerinden gelmişlerdir. Onların Urartularla bağlantısı yoktur. Urartuların Çeçenlerle bağlantılı olduğu büyük ihtimaldir fakat onlar Kafkaslar'dan mı Anadolu'ya geldi, Anadolu'dan mı Kafkaslara gitti belli değil. Ermeniler Kafkasya'ya sonradan yerleşen bir millet. 18. yüzyıla kadar bu coğrafyada Ermeni sayısı çok azdı. Kafkasya'da en hakim ırk ve dil hiç tereddütsüz Türkler ve Türkçedir. Burada Oğuz lehçesi konuşuluyor."

Türk milletinin yüzyıllar boyu Orta Asya'dan Balkanlara çok sayıda devlet kurduğunu hatırlatan Ortaylı, "Azerbaycan'la Türkiye de birbirine yakın iki Türk devleti. Haydar Aliyev ilişkimizi çok iyi belirlemiş. Bir millet, iki devlet. Biz bir medeniyetin parçasıyız. Bu kültürün çok renkleri var. Zengin tarihi geçmişe sahipiz. Türkler devletsiz yaşayamaz. Devleti el üstünde tutmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Ortaylı, Azerbaycanlılar için "Azeri" kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan kelimedir. Buranın halkı Türk'tür." dedi.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) düzenlediği konferansa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Azerbaycan ilber ortaylı Konferans

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