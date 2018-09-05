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Türkler en çok bu ülkelere göç etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu.

İşte Türklerin göç ettiği ülkeler ve Türkiye'nin göç aldığı ülkeler...

İşte Türklerin en çok göç ettiği ülkeler

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Yurt dışından Türkiye’ye 466 bin 333 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye’ye 466 bin 333 kişi göç etti
Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun %52,3'ünü erkek, %47,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.
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Türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti

Türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti
Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun %54'ünü erkek, %46'sını ise kadın nüfus oluşturdu.
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En çok 25-29 yaş grubu Türkiye'ye göç etti

En çok 25-29 yaş grubu Türkiye'ye göç etti
Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 12,3 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,6 ile 20-24, yüzde 10,8 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.
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Türkiye'den göç edenlerde ise en yüksek oran yine 25-29 yaş grubunda

Türkiye'den göç edenlerde ise en yüksek oran yine 25-29 yaş grubunda
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göçün yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu takip etti.
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İŞTE EN FAZLA GÖÇ ALAN İLLER

İŞTE EN FAZLA GÖÇ ALAN İLLER
Bursa Gelen göç: 11.191
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İzmir Gelen göç: 12.031
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Antalya Gelen göç: 21.888
8 / 24

Ankara Gelen göç: 46.475
9 / 24

İstanbul Gelen göç: 166.044
10 / 24

TÜRKİYE'NİN HANGİ İLLERİNDE EN ÇOK GÖÇ YAŞANDI

TÜRKİYE'NİN HANGİ İLLERİNDE EN ÇOK GÖÇ YAŞANDI
İzmir Giden göç: 10.353
11 / 24

Bursa Giden göç: 13.946
12 / 24

Antalya Giden göç: 15.056
13 / 24

Ankara Giden göç: 27.379
14 / 24

İstanbul Giden göç: 75.849
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TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜLKELERE GÖÇ EDİLDİ?

TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜLKELERE GÖÇ EDİLDİ?
Çin Giden göç (Yüzde): 4,5
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Afganistan Giden göç (Yüzde): 4,6
17 / 24

Suriye Giden göç (Yüzde): 6,7
18 / 24

Azerbaycan Giden göç (Yüzde): 7,5
19 / 24

Irak Giden göç (Yüzde): 20,4
20 / 24

TÜRKİYE'YE HANGİ ÜLKELERDEN GÖÇ EDİLDİ?

TÜRKİYE'YE HANGİ ÜLKELERDEN GÖÇ EDİLDİ?
Türkmenistan Gelen göç (Yüzde): 5,6
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Azerbaycan Gelen göç (Yüzde): 5,7
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Suriye Gelen göç (Yüzde): 7,7
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Afganistan Gelen göç (Yüzde): 10,4
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Irak Gelen göç (Yüzde): 26,6
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