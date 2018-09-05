Türkler en çok bu ülkelere göç etti

İşte Türklerin göç ettiği ülkeler ve Türkiye'nin göç aldığı ülkeler...

İşte Türklerin en çok göç ettiği ülkeler

1 / 24 Yurt dışından Türkiye’ye 466 bin 333 kişi göç etti Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,4 artarak 466 bin 333 kişi oldu. Bu nüfusun %52,3'ünü erkek, %47,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

2 / 24 Türkiye’den yurt dışına 253 bin 640 kişi göç etti Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,5 artarak 253 bin 640 oldu. Bu nüfusun %54'ünü erkek, %46'sını ise kadın nüfus oluşturdu.

3 / 24 En çok 25-29 yaş grubu Türkiye'ye göç etti Geçen yıl Türkiye'ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 12,3 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,6 ile 20-24, yüzde 10,8 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.

4 / 24 Türkiye'den göç edenlerde ise en yüksek oran yine 25-29 yaş grubunda Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göçün yüzde 15,5 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

5 / 24 İŞTE EN FAZLA GÖÇ ALAN İLLER Bursa Gelen göç: 11.191

6 / 24 İzmir Gelen göç: 12.031

7 / 24 Antalya Gelen göç: 21.888

8 / 24 Ankara Gelen göç: 46.475

9 / 24 İstanbul Gelen göç: 166.044

10 / 24 TÜRKİYE'NİN HANGİ İLLERİNDE EN ÇOK GÖÇ YAŞANDI İzmir Giden göç: 10.353

11 / 24 Bursa Giden göç: 13.946

12 / 24 Antalya Giden göç: 15.056

13 / 24 Ankara Giden göç: 27.379

14 / 24 İstanbul Giden göç: 75.849

15 / 24 TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜLKELERE GÖÇ EDİLDİ? Çin Giden göç (Yüzde): 4,5

16 / 24 Afganistan Giden göç (Yüzde): 4,6

17 / 24 Suriye Giden göç (Yüzde): 6,7

18 / 24 Azerbaycan Giden göç (Yüzde): 7,5

19 / 24 Irak Giden göç (Yüzde): 20,4

20 / 24 TÜRKİYE'YE HANGİ ÜLKELERDEN GÖÇ EDİLDİ? Türkmenistan Gelen göç (Yüzde): 5,6

21 / 24 Azerbaycan Gelen göç (Yüzde): 5,7

22 / 24 Suriye Gelen göç (Yüzde): 7,7

23 / 24 Afganistan Gelen göç (Yüzde): 10,4