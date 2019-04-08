'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

Yunanistan-Kuzey Makedonya bölgesinde Yunan polisler ile göçmenler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, ‘Türkler kapıları açtı’ söylentilerinin ardından Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırı bulunan Edirne’ye göçmen akını sürüyor.

GÖÇMEN AKINI DEVAM EDİYOR

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu irili ufaklı gruplar halinde hareket eden göçmenler, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde çeşitli bölgelerde ihbarlar, uygulamalar ve kontrollerde Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınıyor. Hudut Kartalları olarak anılan sınır birlikleri de olası olumsuz durumlara karşı sınır bölgelerinde adeta kuş uçurtmuyor.

ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Edirne merkezde Tunca Nehri yakınında organize olan ve toplanan yaklaşık 70 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Göçmen grup, ellerindeki Merkel ve Erdoğan afişleri ile eylem yapmak istedi, Avrupa’ya ve Türkiye’ye sevgi söylemleri kullandı.

Göçmen grubun arasında bulunan 30’lu yaşlardaki 7 aylık hamile kadın göçmene de 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İHA)

