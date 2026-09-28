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Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği! Yüzlerce kişiye bulaştı

Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda, temmuzdan bu yana yüzlerce gastroenterit vakasının görüldüğü bildirildi.

Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği! Yüzlerce kişiye bulaştı
Gökçen Kökden

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, temmuzdan bu yana adada, gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı vakalarında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Haberde, yüzlerce vaka görülen adada ağustosta Rodos Hastanesi'ne günde yaklaşık 40 gastroenterit vakasının başvurduğu, eylülde ise bu sayının günlük yaklaşık 30'a gerilediği belirtildi.

Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği! Yüzlerce kişiye bulaştı 1

Rodos Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Stelios Karatapanis'in, vakaların turizm sezonunda hastanenin acil servisine yapılan başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söylediği kaydedildi.

Haberde, eylülde vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldüğü, yapılan incelemelerde vakaların su veya kanalizasyon kaynaklı olmadığının belirlendiği ifade edildi. Vakaların oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilen haberde, virüsün kirli yüzeyler, gıdalar ve yakın temas yoluyla bulaşabildiği aktarıldı.

Türklerin tatil için akın ettiği adada virüs paniği! Yüzlerce kişiye bulaştı 2

Ayrıca, vakaların büyük bölümünün hafif seyrettiği, hastaların genellikle 2-3 gün içinde iyileştiği, hastaneye yatışın ise daha çok yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rodos sağlık
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