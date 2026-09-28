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Türkiye'de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde büyüyen 27 yaşındaki ressam ve resim öğretmeni Halit Terzi, çocukluk yıllarında başlayan sanat tutkusunu dikkat çeken bir çalışmayla ortaya koydu. Terzi, sıra dışı çalışmasıyla hem sanatına farklı bir boyut kazandırdı hem de kadına yönelik şiddete dikkat çeken bir mesaj verdi.

Türkiye'de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki ressam ve resim öğretmeni Halit Terzi, sanat yolculuğuna henüz 6 yaşındayken adım attı.

Çocukluk yıllarında Trabzon'da götürüldüğü bir hastane muayenesinde doktorun eline tutuşturduğu boş beyaz kağıda çizdiği resimle yeteneğini ilk kez dışa vurdu.

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 1

Küçük yaşlardan itibaren sulu boya ve kuru boya çalışmalarıyla kendisini geliştiren Terzi, ortaokul eğitiminin ardından Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesini kazandı.

Buradaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra yetenek sınavlarında büyük başarı göstererek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümüne girdi ve buradan mezun oldu.

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 2

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Küçük yaşlardan itibaren tutkuyla bağlı olduğu resim sanatını toplumsal meselelerle harmanlayan genç sanatçı, evlerindeki soba kömürlerini kullanarak 1,5 metre yüksekliğindeki dev kağıda arabesk müziğin simge isimlerinden Bergen'in portresini aktardı.

Türkiye'de bu ölçekte ve soba kömürü tekniğiyle yapılmış benzer bir çalışmanın bulunmadığını belirten Terzi, eserini hazırlarken yaşadığı zorlu süreci ve amacını paylaştı.

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 3

KÖMÜRDEN SANAT ESERİNE

17-18 yıldır karakalem çalışmaları gerçekleştiren Halit Terzi, en büyük ve en zorlu çalışmasını soba kömürü kullanarak tamamladı. Çocukluk yıllarında evlerinin sobalı olması nedeniyle arkadaşlarıyla kömür torbalarken siyah maddelerin kağıt üzerindeki izini fark eden Terzi, Türkiye'de bir ilke imza atarak 150 santimetreye 100 santimetre boyutlarındaki dev kağıda kömür parçalarıyla ünlü sanatçı Bergen'in portresini işledi.

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 4

"TÜRKİYE'DE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"

Uyguladığı sıradışı teknik ve çalışma süreci hakkında bilgi veren ressam Halit Terzi, duygularını ve karşılaştığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: "Arabesk tarzını seviyorum, Bergen en sevdiğim sanatçıdır. Erken yaşta öldürülmesi beni çok etkilemişti. Yıllardır evlerimiz sobalı olduğu için kömür poşetlerdik, fikir oradan çıktı. Kömürle çizim yapmak çok zor. Tozu var, pisliği var, elden ve kağıttan çıkmıyor; silseniz bile izi kalıyor. Çuvalın içindeki en iyi kömürleri seçtim. Kağıt çok büyük olduğu için evde yerde çizdim. Ayak izi olmasın ve kirlenmesin diye odamı kilitleyip dışarı çıkmadım. Çizim yaparken çay kahve bile içemedim, radyodan sürekli Bergen şarkıları dinledim. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek istedim. 30'lu yaşlarında öldürülmesine çok üzülüyorum. Türkiye'de bu boyutta kömürle çizen başka kimse yoktu, en büyüğünü ben çizdim."

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 5

'BU ÇOCUK İLERİDE RESİM ÖĞRETMENİ OLUR'

Baba Erol Terzi, oğlunun sanata olan ilgisini ve gelişim sürecini şu sözlerle aktardı: "Halit 5-6 yaşlarındayken resimle olan alakası belliydi. Trabzon'da doktora götürdüğümde doktor ona beyaz bir kağıt verdi. Orada öyle güzel bir resim çizdi ki doktor bile 'Bu çocuk ileride resim öğretmeni olur' dedi. İlkokulda sulu boya ve kuru boyayla kendini göstermeye başladı. Ortaokulda 'Ben resim bölümüne gideceğim' diye tutturunca Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesine verdik. Ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesini kazandı ve sürecini başarıyla sürdürdü. Süreci severek yürütüyor."

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 6

"HARÇLIĞINI KALEME YATIRIRDI"

Halit Terzi'nin Torul ilçesindeki çocukluk arkadaşı Oğuz Türkoğlu, yetenekli ressamın çocukluk yıllarındaki azmini ve sanata olan tutkusunu anlatırken ilginç detaylara değindi. Türkoğlu, okul çıkışlarında akranlarının marketten yiyecek aldığını, Terzi'nin ise harçlıklarıyla sürekli resim malzemeleri edindiğini bildirdi.

Türkiye de bir ilk! Kömürle çizdi, mesajını Bergen üzerinden verdi: Tam 1,5 metre 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Resim Bergen kömür sanat
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