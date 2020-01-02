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  4. Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli"

Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Kerkük kentinde basın toplantısı düzenleyen Salihi, ülkede yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta son üç günde yaşananları "endişe verici" şeklinde niteleyen Salihi, "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli." ifadesini kullandı.

Salihi, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi'ye bağlı üsse düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişinin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırısının, tehlikeli gelişmeler olduğunu ifade ederek, başkentteki olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Hükümet kurma süreci tamamlanmadan bu tür olayların yaşanmasının ülkeyi olumsuz etkilediğini savunan Salihi, Irak'ın yeni bir kaosu kaldıracak güçte olmadığına dikkati çekti.

Türkmen lider ayrıca, Irak topraklarının, başka devletlerin saldırı ve çatışmalarından uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, 31 Aralık 2019'da Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

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