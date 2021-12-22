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Turkovac aşısı yan etkileri var mı, varsa neler? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?

22.12.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı aldı. Gelişme sonrası Turkovac'ın yan etkilerinin olup olmadığı ve ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki Turkovac aşısı yan etkileri var mı, varsa neler? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Turkovac aşısı yan etkileri var mı, varsa neler? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs aşısı üretimi yapan 9 ülkeden biri olduğunu açıkladı. Söz konusu yerli aşı Turkovav ayrıca acil kullanım onayı da aldı. Peki Turkovac aşısı yan etkileri var mı, varsa neler?

TURKOVAC AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı olan Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılmış olan yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda elde edilen ön sonuçları değerlendirdi.

Kara, TURKOVAC aşısının klinik çalışmalardaki verilerinin oldukça olumlu olduğunu, inaktif aşı Sinovac'la yürütülen karşılaştırmalı verilerden de olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Ayrıca TURKOVAC'la ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını anlattı.

Aşının yan etkilerinin ele alındığını, güvenlik yönüyle ilgili ikinci grup çalışmada ise yaklaşık 3-4 bin kişiye ulaşılmasının amaçlandığını aktaran Kara, 'Bu noktada başlangıca göre bir avantajımız var; inaktif aşılar genel anlamda kullanıldığı ve dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar kişiye uygulandığı için olası istenmeyen etkilerinin neler ve hangi sıklıkta olduğunu biliyoruz. TURKOVAC'ta da bu etkilerin görülüp görülmediğine bakıyoruz. O verilerin de olumlu olduğunu gördük.' ifadelerini kullandı. Yani incelemelere göre Turkovac aşısında ciddi denebilecek herhangi bir yan etki görülmedi.

Kara, bu iki grup verinin acil kullanım onayı sürecinde oldukça avantaj sağlayan sonuçlardan olduğuna dikkati çekti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, aşının üretim aşamasına yönelik de çok sayıda test uygulandığını belirtti ve TURKOVAC'ın üretilebilir olduğunun saptandığını ifade etti.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "Gelecek hafta başta şehir hastaneleri olmak üzere yıl bitmeden kullanılacak" dedi.

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