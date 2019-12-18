HABER

TÜRKPA 9. Genel Kurulu Bakü’de toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu başladı.TÜRKPA 9’uncu Genel Kurulu Bakü’de başladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9’uncu Genel Kurulu başladı.
TÜRKPA 9’uncu Genel Kurulu Bakü’de başladı. Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA’nın her geçen yıl daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kuruluşundan bu yana TÜRKPA’da ele alınan gündemlere ve icra edilen faaliyetlere baktığımızda adım adım TÜRKPA’nın büyüdüğünü, geliştiğini görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafelere aldanmamak gerekir. Biz gönülden yakınız, birlikteyiz ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz bize bunu hatırlatıyor. Yalnız iyi günde değil kötü günde de yan yana duruyoruz. Bunun en güzel örneğini Ekim ayında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi’nde gördük. Türkiye’nin bölgeye barış ve istikrar getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na verilen destek bizim için çok anlamlıdır. TÜRKPA inşallah yakın gelecekte tüm bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında birleştirecektir” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop konuşmasından sonra mikrofonu TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan Milli Meclisi Oktay Asadov’a devretti.
Genel kurula TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Bakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruzBakan Dönmez: 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama sürecini başlatmış oluruz
Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklamasıErdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayan SGK çalınlarına hapis

Erdoğan'ın kütüğünü sorgulayan SGK çalışanlarına hapis

CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Burak Oğuz' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.