TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu Kırgızistan'da toplandı

BİŞKEK (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu'nun altıncı toplantısı Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Bişkek'te yapıldı.
TÜRKPA'nın dört komisyon çalışmasından biri olan Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu, Kırgızistan Ata-Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz'ın başkanlığında toplandı.
Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu toplantısına, Türkiye'den AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Azerbaycan'dan Sevinç Güseinova, Kazakistan'dan Dinar Nuketayeva, Kırgızistan'dan Sadık Şer-Niyaz'ın yanı sıra ateşeler, film yapımcıları, ulusal film stüdyolarının temsilcileri, animatörler ve uzmanlar katıldı.
"Türk Kültür ve Mirasının Bir Parçası Olarak Sinema ve Animasyon Alanında Yasal Mevzuat" başlıklı Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyon toplantısında katılımcılar, TÜRKPA üyesi ülkelerde ulusal politikalar ışığında sinema ve animasyon tarihini, gösterimini ve dağıtımını ve bu sektördeki gelişmeleri aktardı.
- "Sinema ile ortak Türk tarihini yaygınlaştırmalıyız"
Komisyon Başkanı Şer-Niyaz, yaptığı konuşmada, Türk dili konuşan ülkelerde sinema ve animasyonun gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Sinema sadece kültürü yansıtmıyor. Sinema daha küçük yaştan her bir bireyi etkilemeye başlıyor. İnsanların gelişimine katkı sağlıyor. Sinema sosyal enstrüman olarak halkları birleştirebiliyor. Bunun için sinema ile ortak Türk tarihini yaygınlaştırmalıyız." dedi.
Şer-Niyaz, "Bizim ülkelerimizde çekilen filmler gösterime girerse herkes izler. İlgi yoğun olur. Kırgız yönetmenler film çekse, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan'dan oyuncular burada rol alsa bu, filmlerin tüm Türk dünyasında gösterileceği demektir. Bu anlamda parlamentolar ilk adımı atarak ilgili yasaları çıkarmalıdır. Ortak filmler çekilirse ABD'li yıldızlar olmaz. Kırgız, Türk, Kazak ve Azerbaycanlı yıldızları doğar." ifadesini kullandı.
AK Parti Manisa Milletvekili Canbey de sinemanın ticari bir pazar ve kültürlerarası bir anlam taşıdığını kaydederek, "Kendi filmlerini bütün dünyaya pazarlayabilen ülkeler hem büyük para kazanıyor hem de kültürlerini ve görüşlerini dünyaya ulaştırıyorlar. Bu anlamda bağımsız Türk devletleri olarak, bu alana eğilmemiz gerçekten çok önemli. TÜRKPA bu anlamda önemli bir temel atıyor." diye konuştu.
Canbey, Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu üyesi parlamenterler olarak, ortak filmlerin üretimi amacıyla ilgili yasaların hazırlanması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
Azerbaycan Milletvekili Güseinova ise sinema sektörünün gelişmesinde devletin önemini vurgulayarak, Türk dili konuşan ülkelerin Türkiye'deki sinema sektöründeki tecrübelerden yararlanması gerektiğini belirtti.
Guseinova, ortak sinema projeleriyle Türk dünyasının birbirini daha hızlı tanıtma fırsatını yakalayabileceğini dile getirdi.
Toplantıda, Türk Dili Konuşan Ülkelerde Film ve Animasyonların Gösterimi ve Dağıtımı ve ortak sinema fonu kurulumu hakkında tavsiye niteliği taşıyan taslak sonuç raporu hazırlandı.
Bu arada TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan "Türk Dünyası Sinema Günleri" etkinliğinin galası da gerçekleştirildi.
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