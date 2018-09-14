TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu Kırgızistan'da toplandı

"Türk Kültür ve Mirasının Bir Parçası Olarak Sinema ve Animasyon Alanında Yasal Mevzuat" başlıklı Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyon toplantısında katılımcılar, TÜRKPA üyesi ülkelerde ulusal politikalar ışığında sinema ve animasyon tarihini, gösterimini ve dağıtımını ve bu sektördeki gelişmeleri aktardı.

TÜRKPA'nın dört komisyon çalışmasından biri olan Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu, Kırgızistan Ata-Meken Partisi Milletvekili Sadık Şer-Niyaz'ın başkanlığında toplandı.

- "Sinema ile ortak Türk tarihini yaygınlaştırmalıyız"

Komisyon Başkanı Şer-Niyaz, yaptığı konuşmada, Türk dili konuşan ülkelerde sinema ve animasyonun gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Sinema sadece kültürü yansıtmıyor. Sinema daha küçük yaştan her bir bireyi etkilemeye başlıyor. İnsanların gelişimine katkı sağlıyor. Sinema sosyal enstrüman olarak halkları birleştirebiliyor. Bunun için sinema ile ortak Türk tarihini yaygınlaştırmalıyız." dedi.

Şer-Niyaz, "Bizim ülkelerimizde çekilen filmler gösterime girerse herkes izler. İlgi yoğun olur. Kırgız yönetmenler film çekse, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan'dan oyuncular burada rol alsa bu, filmlerin tüm Türk dünyasında gösterileceği demektir. Bu anlamda parlamentolar ilk adımı atarak ilgili yasaları çıkarmalıdır. Ortak filmler çekilirse ABD'li yıldızlar olmaz. Kırgız, Türk, Kazak ve Azerbaycanlı yıldızları doğar." ifadesini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Canbey de sinemanın ticari bir pazar ve kültürlerarası bir anlam taşıdığını kaydederek, "Kendi filmlerini bütün dünyaya pazarlayabilen ülkeler hem büyük para kazanıyor hem de kültürlerini ve görüşlerini dünyaya ulaştırıyorlar. Bu anlamda bağımsız Türk devletleri olarak, bu alana eğilmemiz gerçekten çok önemli. TÜRKPA bu anlamda önemli bir temel atıyor." diye konuştu.